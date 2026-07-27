Здоровье

СК «Алтын групп» заработает на капремонте казанских клиник почти 2 млрд

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В Казани на шести медицинских объектах продолжается капитальный ремонт. На одном из них — в горбольнице №12 — работы вышли на финишную прямую: готовность 95%. Там уже запустили компьютерный томограф и готовятся к установке аппарата для денситометрии. На эти цели выделено 35 млн рублей.

Крупнейшим подрядчиком по программе выступает «Алтын групп». Объем обязательств компании приближается к 2 млрд рублей. Среди других объектов — поликлиника Госпиталя для ветеранов войн (готовность 65%), клиническая больница №2 (51%), ЦГКБ №18 (63%) и другие.

В ближайших планах — капремонт горбольницы №11 и строительство детской поликлиники в ЖК «Лето» на 300 посещений в день. Также заложено возведение совместной взрослой и детской поликлиники в ЖК «Седьмое небо».

Мэр Ильсур Метшин отметил, что за 20 лет в здравоохранение Казани вложено более 70 млрд рублей, но главной проблемой остаются кадры. Он призвал активнее привлекать молодых специалистов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Подселение в квартиру с 1 августа: юристы объяснили, кого это коснется

Интересное в Казани

9 часов назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

какую сетку поставить на вытяжку от тараканов

Не у нас

2 часа назад

Теперь это закон. Правила переводов изменятся

Технологии

день назад

Спутник «Лобачевский» показал более чёткие снимки полей

создание интернет магазина под ключ цена в Москве

Кулинария

день назад

Варенье «Трёхминутка»: густое как карамель и без лишнего сахара

Новости России

день назад

Ставки уже не те: что банки скрывают за доходностью до 17%

Технологии

день назад

Gemini Live добрался до старых колонок Google Home Mini и Nest Hub

Технологии

день назад

Принят закон о патентовании IT-решений: компании смогут защитить код и алгоритмы
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане после жары ожидаются дожди, грозы и похолодание

В Татарстане аномальная жара до +36 сменится до...

Технологии

31 минуту назад

Умные очки Samsung получат защиту от скрытой съёмки

Интересное в Казани

5 часов назад

«Старые друзья и прежние сценарии»: психолог из Казани объяснил, почему детоксикация без реабилитации не работает

Не у нас

час назад

В Нижнем Новгороде пройдет масштабный фестиваль

Новости Казани

час назад

Казань вошла в число лидеров по аренде с питомцами
520 аварий на водопроводе устранили в Казани с ...
Новости Казани
3 часа назад

520 аварий на водопроводе устранили в Казани с начала года

Новости России

час назад

Наше молоко удивило американца: почему вкус показался странным

Не у нас

2 часа назад

Губерниев назвал «золотым лицом» неустановленного фаната в Казани

Не у нас

2 часа назад

Глазные капли для лечения глаукомы и катаракты начали производить в Москве
В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрыва...
Интересное в Казани
4 дня назад

В Иннополис нельзя зайти просто так: что скрывается за фасадами самого молодого города России