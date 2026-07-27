СК «Алтын групп» заработает на капремонте казанских клиник почти 2 млрд
В Казани на шести медицинских объектах продолжается капитальный ремонт. На одном из них — в горбольнице №12 — работы вышли на финишную прямую: готовность 95%. Там уже запустили компьютерный томограф и готовятся к установке аппарата для денситометрии. На эти цели выделено 35 млн рублей.
Крупнейшим подрядчиком по программе выступает «Алтын групп». Объем обязательств компании приближается к 2 млрд рублей. Среди других объектов — поликлиника Госпиталя для ветеранов войн (готовность 65%), клиническая больница №2 (51%), ЦГКБ №18 (63%) и другие.
В ближайших планах — капремонт горбольницы №11 и строительство детской поликлиники в ЖК «Лето» на 300 посещений в день. Также заложено возведение совместной взрослой и детской поликлиники в ЖК «Седьмое небо».
Мэр Ильсур Метшин отметил, что за 20 лет в здравоохранение Казани вложено более 70 млрд рублей, но главной проблемой остаются кадры. Он призвал активнее привлекать молодых специалистов.
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