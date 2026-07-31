С начала сезона в Татарстане клещи укусили почти семь тысяч человек

В Татарстане подвели первые итоги сезона клещевых инфекций. С 25 марта к медикам по поводу присасывания клещей обратились 6792 человека, в том числе 1430 детей. Год назад цифры были выше — 8926 пострадавших.

Больше всего укусов зарегистрировано в Казани — 2542 случая. Далее идут Набережные Челны (574), Альметьевский (381), Нижнекамский (351) и Зеленодольский (294) районы. В антирейтинг также попали Бугульминский, Елабужский, Буинский, Чистопольский, Бавлинский, Заинский, Азнакаевский и Нурлатский районы.

251 укус произошел за пределами Татарстана. Свыше 85% — на природе, дачах и приусадебных участках. В текущем сезоне у пострадавших нашли 13 случаев боррелиоза и три завозных случая клещевого энцефалита — все после поездок в Челябинскую, Кемеровскую области и Новосибирск.

В республике обработали от клещей 3101,4 гектара — парки, скверы, зоны отдыха, включая территории летних лагерей. Прививки от энцефалита получили 14 055 человек, что составляет 109% плана. В Роспотребнадзоре напоминают: по боррелиозу эндемична вся республика, а по клещевому энцефалиту — 30 административных территорий, включая Казань и Набережные Челны.