Рак ЖКТ молодеет: в Татарстане все чаще выявляют онкологию у пациентов до 30 лет

За пять лет заболеваемость раком толстой кишки в Татарстане взлетела на 67%. Только за последний год врачи выявили почти 3 тысячи новых случаев. Онкология желудочно-кишечного тракта прибавила 17% за пятилетку. И самая тревожная тенденция: рак всё чаще находят у пациентов до 30 лет. Эти цифры сейчас обсуждают в Казани на конференции по эндоскопической медицине. В РКБ собрались ведущие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других городов. Они ищут способы выявлять рак ЖКТ на ранних стадиях. Рак молодеет — но медицина не отстаёт. Журналисты уже подготовили репортаж о том, как меняется ситуация.