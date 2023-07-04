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Вмещают до 111 человек: Челнам будет передана партия маршрутных автобусов

«КАМАЗ» 5 июля 2023 года передаст Набережным Челнам партию маршрутных автобусов
Вмещают до 111 человек: Челнам будет передана партия маршрутных автобусов

Илона Боянова

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Набережным Челнам уже завтра, 5 июля, будет передана партия новых автобусов марки НЕФАЗ от КАМАЗа. В полдень проведут приемку пассажирской техники.

Всего властями города было закуплено 24 автобуса на общую сумму в почти 300 миллионов рублей. Первые 14 автобусов поставили 30 мая, а вот оставшуюся часть по договору должны были поставить до середины июля.

Автобусы марки НЕФАЗ могут перевозить 111 человек, для 29 из которых будут предоставлены сидячие места, отмечает kazan.kp.ru.

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