Жители Дербышек бьют тревогу: почему Комсомольское озеро может быть опасным?

Активисты поселка Дербышки уже третий год безрезультатно пытаются добиться реакции администрации Советского района и Дирекции парков и скверов на заметное ухудшение качества воды в Комсомольском озере. Уровень воды сильно снизился, а водная гладь каждую весну приобретает грязно-зеленый цвет. В летнее время отдыхать на местный пляж приходит огромное количество людей, хотя в июле 2022 года после купания в такой воде местные жители жаловались на недомогание, а у детей поднималась температура до 40 градусов. Редакция PROKAZAN решила разобраться в ситуации.

Никогда такого не было и вот опять

В прошлом году проблема появилась из-за того, что насосы, вливающие и выливающие воду работали всего по 4 часа в день, когда для чистоты необходимо держать их включенными всегда. Местные подозревают, что в этом году ситуация повторяется.

Автор фото: PROKAZAN

Администрация района заверяет, что по отчетам насосы работают с 6 утра до 22 часов вечера каждый день с 20 мая этого года. Но местные утверждают, что по пути на работу или утренние тренировки, часто замечали насосы в нерабочем состоянии в указанное время.

В ходе обсуждения ситуацию сравнили с Голубыми озерами, где есть естественные ключи, через которые вода вытекает в Казанку, в то время как в озере Комсомольском таких ключей нет и единственный выход воды блокируется мусором или отключением насоса.

Автор фото: PROKAZAN

«Мы имеем дело с искусственным водоемом, где уже природная экосистема сформировалась. Зимой те заросли водорослей, которые помимо берегов здесь развиты тоже, они остаются подо льдом начинают гнить. То, что действительно стоит в этом озере чистить это именно заросли водорослей вдоль берегов», — рассказал эколог Антон Бортяков.

Администрация приняла слова активиста-эколога к сведению и пообещала проработать способы выполнения регулярной осенней очистки берегов от водорослей. Совместно с руководителем Комитета по развитию туризма Казани Дарьей Санниковой также пришли к решению о необходимости составить график очистки от мусора выходной трубы, чтобы циркуляция воды шла постоянно. Однако перед этим администрации необходимо найти способы прочищения трубы, дело было решено отложить до понедельника для поиска необходимых специалистов и снаряжения.

Автор фото: PROKAZAN

Жители поставили перед администрацией задачу создать условия, в которых уровень воды будет выше трубы, чтобы в неё больше не попадал мусор, плавающий на поверхности. Кроме того, был поставлен вопрос о том, почему сейчас не убирают из воды крупный мусор несколько раз в неделю, как это делалось в прошлые года. Ответ оказался прост: должностными инструкциями это не предусмотрено, а в прошлом году помощь в очищении проходила по личной инициативе. Однако позже администрация добавила, что в плане уборка стоит 8 раз в месяц и делают её с берегов, а на лодке выплывают по необходимости.

Беспорядок не только в воде, но и на территории пляжа

Активисты не могли не сказать и о плачевном состоянии пляда. В 2019 году после реконструкции лавочки, лежанки и дорожки выглядели красиво и аккуратно. Спустя 5 лет, краска облезла, из земли торчат бетонные основания лежаков, на которые можно нарваться и получить серьезную травму. В данный момент пляж имеет не самый презентабельный вид в сравнении с другими местами для отдыха в Казани.

Автор фото: PROKAZAN

Недалеко от входа по пути основной дорожки можно заметить 2 особенно выделяющиеся от остальных доски. Дело в том, что совсем недавно одна из посетительниц шла по этому настилу с матерью, и доски под ногами разломались. Одна из женщин провалилась и получила травму. Обратившись в администрацию они получили ответ, что ремонт дорожек включен в план.

В целом поступило много жалоб, в том числе и на работу душевых кабин. Администрация на все претензии отвечает об уже начавшейся работе: новые лейки для душевых кабин и крючки для одежды в раздевалки уже закуплены и их сделают в течение пары дней, песок для пляжа тоже уже совсем скоро привезут и засыпят там, где необходимо, облезлые лавки и лежаки также в скором времени покрасят заново. Редакции PROKAZAN показалось, что перечисленные работы до приезда депутата на объект даже не планировалось начинать.

Мусорные последствия шашлычного отдыха

Проблемы возникли и на установленной недалеко от истока для посетителей озера автостоянки.

«Во-первых, она ни к кому не относится. Кроме нас, жителей, её никто не убирает. Даже зимой её не чистят, потому что она ничья. И там огромные склады мусора», — поделились активисты.

Со стороны неравнодушных жителей решением этой проблемы должна была послужить установка камеры видеонаблюдения и выписывание с её помощью штрафов тем, кто не убирает за собой после отдыха. Однако Дарья Санникова, выслушав жалобы, предложила вместо камеры поставить мусорный бак.

Автор фото: PROKAZAN

Одна из активисток рассказала, что совсем недавно собственноручно тушила возгорание одного из деревьев ранним утром, и показала депутату место происшествия, где остались обгоревшее дерево, трава и мусор. Местные требуют усилить патрули в этих местах и повесить предупреждающие таблички.