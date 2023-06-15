Пожар начался с пятого этажа: стали известны подробности возгорания на Чехова в Казани

Крупный пожар в пятиэтажном доме в Казани ликвидирован

В Казани накануне загорелся многоквартирный дом на улице Чехова. По предварительной версии, возгорание началось на одном из балконов пятого этажа, уже оттуда огонь перебрался на крышу.

Из-за сильного ветра пламя моментально окутало всю кровлю. Пожар начался в 18:36, а в 21:06 ликвидировали открытое горение. Из самого дома эвакуировали 132 человека. Площадь пожара превысила 1100 квадратных метров.

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Спасать жителей и животных принялись все неравнодушные.

Молодой парень по имени Илья, проезжал мимо дома своей бабушки, и увидел пламя из окон автобуса. Долго не думая, он вышел из транспорта и побежал спасать жителей дома. Он стучал всем соседям, помогал своей бабушке выходить из дома и оповещал о беде всеми средствами.

Фото: Мэрия Казани

С чего началось возгорание?

По предварительным данным пожар начался на балконе пятого этажа, в квартире пенсионерки. Так как дом пятиэтажный — пламы очень быстро перебралось на кровлю здания. Сама женщина очень сильно нервничала и не смогла прокомментировать, но её сын ответил на вопросы журналистов.

«Мне позвонил сосед мамы и сказал, что в доме пожар. Я со всех ног побежал сюда. Слава Богу, дома никого из родных не было. Дома был только кот. Как только сотрудники МЧС выломали дверь, он выбежал в подъезд, там его поймал сосед и потом уже передал нам. Мы рады, что кот жив», — рассказывает житель дома Эмиль.

Стоит отметить, что это не единственный питомец которого удалось спасти. Неравнодушные помогали вытащить кошку Фрушу и хамелеона с пятого этажа дома.

«Спасибо всем, кто помогал и помогает сегодня жителям дома. Ещё много предстоит сделать и восстановить, но главное, все живы и рядом», — заявили в мэрии Казани.

Фото: Мэрия Казани

«Сотрудники МЧС выносили лежачих»

В доме также находились и маломобильные жители. Их сотрудники МЧС выносили на носилках. Во дворе их ждали сотрудники скорой помощи, которые оказывали всю необходимую помощь.

«Я успел побывать во дворе, когда все только начиналось — видел, что полыхала кровля. Потом сотрудники полиции начали оцеплять дом и попросили всех выйти за периметр. Маме стало плохо, и я побежал за водой. Раненых не было, видел только, как сотрудники МЧС или скорой помощи выносили лежачих людей, которые сами не могут передвигаться», — рассказал житель дома Эмиль.

Видео с пожара можно посмотреть в нашем telegram-канале

Пожар тушили на протяжении 2,5 часов. В его ликвидации было задействовано 62 пожарных и 12 единиц техники, сообщили в МЧС по Татарстану.

Сначала был оцеплен небольшой участок, после территорию ограждения пришлось расширять. Всю ночь периметр дома патрулировала полиция.

Отметим, что как только стало известно о пожаре, на место приехал глава Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Он сообщил, что в доме 66 квартир, в которых живут 142 человека. Власти подготовили места для временного расселения жителей. Погорельцев дома разместили в гостинице «Кварт».

Также, Департамент питания организовал им ужин. Также питание было организовано для сотрудников МЧС и всех неравнодушных, кто помогал в ликвидации пожара. К помощи подключились даже службы доставки — «Самокат» привез воду и перекусы спасателям, сообщает мэрия.

Каждое такое происшествие немедля рождает мошенников. Просим вас не участвовать в сборах средств, если источник не проверен. Всем, кто спрашивает как помочь – обязательно дадим контакты, спасибо, Казань, за поддержку! — предостерегли в администрации столицы РТ.

Фото: Мэрия Казани

«До этого в доме уже был пожар»

Нина Трофимова – одна из жительниц дома. По случайному стечению обстоятельств на момент возгорания её не было в доме. И она не успела ничего забрать из квартиры. На руках у неё остался лишь паспорт, о судьбе имущества и документов она пока ничего не знает.

«Я вышла на улицу, чтобы поехать по своим делам, мне позвонила хозяйка магазина из соседнего здания. Я пришла и увидела, что горит балкон на пятом этаже. Вижу, уже сыпется с балкона что-то. Мы позвонили пожарным. Паспорт со мной, ничего больше особо-то и нет. Я же не знала, что все так серьезно. У нас не первый раз уже квартира горит, думала, все быстро потушат. Хорошо, что родные были на даче», — рассказала она.

Фото: Мэрия Казани

По факту пожара организована проверка, во время которой будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности, а также соблюдению прав граждан, пострадавших от пожара», — рассказал старший помощник прокурора Руслан Галиев.

Причина пожара устанавливается, сообщили в МЧС по Татарстану.