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Топ-5 мифов о здоровье: что нужно знать, чтобы жить долго

Казанский диетолог развеяла мифы о здоровье
Сегодня, в эпоху легкого доступа к информации, ...

Минздрав РТ

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Сегодня, в эпоху легкого доступа к информации, мифы о здоровье распространяются быстрее, чем их научное опровержение. Советы, которые кажутся безобидными, могут на самом деле нанести вред организму, если воспринимать их без критического осмысления. Что мы действительно знаем о пользе витаминов, спорте или даже о воде, которую пьем каждый день? В этом материале мы разберем пять популярных мифов, мешающих вести здоровый образ жизни, и объясним, почему важно доверять только проверенным данным. Своим мнением делится врач-диетолог Наталья Смольникова, которая помогает разобраться в заблуждениях и сделать шаг к более осознанному отношению к своему здоровью.

Прием БАДов заменяет полноценное питание

Многие считают, что биологически активные добавки (БАДы) могут полностью заменить сбалансированное питание. Однако это заблуждение. По данным исследований, в развитых странах более 80% населения регулярно принимают БАДы, но лишь 10–15% из них отмечают улучшение здоровья, тогда как у многих наблюдаются негативные эффекты.

Автор фото: Минздрав РТ

«БАДы — это дополнение, а не замена. Они могут помочь восполнить дефицит некоторых веществ, но не способны обеспечить организм всем необходимым, что дают натуральные продукты», — рассказывает врач-диетолог Наталья Смольникова корреспонденту PROKAZAN.

Кроме того, некоторые компоненты БАДов могут иметь побочные действия. Например, гинкго билоба снижает свертываемость крови, что опасно для беременных и перед операциями; хром в высоких дозах может вызвать поражение почек.

Витамины всегда полезны

Автор фото: Минздрав РТ

Существует мнение, что витамины приносят только пользу. Однако избыточный их прием может быть вреден. Например, передозировка витамина D может привести к повреждению почек и сосудов, а избыток витамина A — к головной боли, сонливости и раздражительности.

«Избыточное употребление витаминов может стать причиной токсичности. Например, передозировка жирорастворимых витаминов, таких как A или D, опасна для здоровья», — говорит Наталья Смольникова.

Перед приемом витаминных комплексов рекомендуется проконсультироваться с врачом и соблюдать рекомендуемые дозировки.

Спорт всегда полезен

Физическая активность важна для здоровья, но чрезмерные нагрузки могут быть вредны. Перетренированность может привести к травмам, переутомлению и снижению иммунитета.

«Чрезмерные тренировки могут привести к переутомлению, травмам и даже истощению организма. Важно учитывать индивидуальные особенности и соблюдать баланс», — отмечает Наталья Смольникова.

Рекомендуется выбирать умеренные нагрузки, соответствующие уровню подготовки, и обязательно учитывать индивидуальные особенности организма.

Автор фото: Минздрав РТ

Стресс всегда вреден

Стресс часто воспринимается исключительно негативно, но умеренный стресс может быть полезен. Он способен стимулировать когнитивные функции и повышать адаптивные способности организма.

«Умеренный стресс может мотивировать человека, помогать ему достигать целей и адаптироваться к изменениям», — поясняет Наталья Смольникова.

Однако хронический стресс действительно вреден, поэтому важно развивать навыки управления стрессом, такие как релаксация и тайм-менеджмент.

Чистая вода всегда безопасна

Вода, кажущаяся чистой, не всегда безопасна для питья. Она может содержать вредные микроорганизмы или химические вещества, невидимые невооруженным глазом.

«Качество воды зависит от ее источника. Даже визуально прозрачная вода может содержать вредные микроорганизмы или химические вещества», — рассказывает Наталья Смольникова.

Для обеспечения безопасности рекомендуется использовать фильтры, кипячение или приобретать бутилированную воду проверенных производителей.

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