Снега много, а убирать некому: почему в Казани уже не первый год катастрофически не хватает дворников

С началом зимы в Казани вот уже несколько лет остро встает проблема нехватки дворников. Примерный дефицит работников составляет порядка 500 человек. По некоторым оценкам и утвержденным федеральным правительством нормативам городу нужно около 6700 дворников. Редакция PROKAZAN решила выяснить, почему из года в год не удается решить проблему с нехваткой дворников.

Нехватка кадров сказывается на уборке снега

Первый снег в Казани выпал уже в конце октября, а вопрос нехватки дворников так и не был решен. На заседании городского штаба 25 октября, мэр Казани Ильсур Метшин отметил нехватку рабочих рук во многих организациях.

Автор фото: мэрия Казани

«Нехватка кадров ежегодно сказывается на качестве уборки территорий. Но это не повод соглашаться с ситуацией», — сообщает Метшин.

По данным мэрии, в Казани не хватает более 500 дворников. Это при том, что городу необходимы на постоянной основе примерно 3200 человек. Причиной нехватки дворников является низкая зарплата - в крупных управляющих компаниях это около 27 тысяч рублей в месяц при норме уборки 3,6 тысячи квадратных метров.

В эту зиму со снегом и наледью в городе будут бороться 2700 дворников. В мэрии отмечают, что случаев добровольного увеличения жителями платы за уборку двора для повышения зарплаты дворникам не было.

ЖКХ: «Дворник - непрестижная профессия»

Редакция PROKAZAN обратилась в УК ЖКХ Московского района, чтобы выяснить, есть ли у них проблема с нехваткой дворников. Ответ был предсказуемым. Дефицит кадров присутствует.

«Такая проблема у нас имеется, но это не так критично на самом деле. Это не самая престижная работа, поэтому очень тяжело искать людей. Особенно тяжело это делать в зимний период времени. Нам не хватает порядка 10 человек. При восьмичасовом графике дворники зимой убирают придомовые территории и дворы от снега. Осуществляется ежедневная посыпка дорог и тротуаров на определённо выделенной территории. Рабочий день у дворников начинается довольно рано. То есть к моменту, когда люди выходят на работу они должны уже очистить основные тротуары и крыльцо, чтобы люди беспрепятственно вышли из подъезда. Зарплата дворников зависит от размера придомовой территории. В среднем оплата дворников составляет порядка 35 тысяч рублей» - заявили в приемной УК ЖКХ Московского района Казани.

5 тысяч рублей за месяц

Для того чтобы выяснить сколько на самом деле получают дворники и какой у них объем работы редакции PROKAZAN пообщалась несколькими работниками. Своим опытом работы с нами поделился Иван, который уже работает дворником порядка 9 лет.

«Я работаю дворником уже 10-й год. Но я не меняю профессию не потому, что мне тут очень много платят или мало работы, а просто потому, что привык, меня очень успокаивает подобный вид деятельности. Да и физический труд лишним не будет. По оплате везде по-разному, тут как повезет. За все время я сменил много точек работы и бывало даже такое, что вовсе не выплачивали полностью обещанную зарплату. Было получал за весь месяц тысяч 5-7, а за квартиру непонятно как платить. Сейчас все более-менее стабильно, получаю 25-28 тысяч рублей. Денег хватает с надяжкой и только на одного человека. А что могу сказать точно это то, что с такой зарплатой о семье даже думать тяжело», - рассказал Иван.

Кроме того, он подметил, что зимой оплата труда не увеличивается, а объем работы в несколько раз больше, чем летом.

Автор фото: ulpressa.ru

Другой дворник Камиль также поделился своим мнением. По его словам, многое зависит от графика.

«Работу я начинаю примерно часов в 6 утра. Если же за ночь выпало очень много снега я могу выйти пораньше, чтобы к выходу людей на работу, основные тротуары были уже очищены. Заканчиваю работу примерно к 14:30, но опять же если не выпало много снега. В выходные работу заканчивают раньше», - поделился Камиль.

Он также отметил, что проблемы дефицита дворников можно решить только увеличением работы.

«Объем работы реально большой, особенно зимой, а бывает еще и свинское отношение жителей двора, которые без конца мусорят, хотя мусорок по двору установлено достаточно. Я думаю, увеличив зарплату хотя бы на 5-10 тысяч, желающих работать появится больше и люди перестанут увольняться», - сообщил Камиль.

Стоит отметить, что в Казани для уборки снега подготовлено 589 единиц техники. В эту цифру, также входит 155 комбинированных дорожных машин (КДМ) и 111 тракторных щеток. А в случае резкого ухудшения погоды на улицы города выведут тысячу единиц профильной техники.

Автор фото: мэрия Казани

Таким образом, по технической части Казань подготовлена к зиме и снегопадам. Сохраняется лишь проблема с нехваткой дворников. Вот только окончательного решения этой проблемы в обозримом будущем пока не видно.