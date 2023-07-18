«Вам тут не рады, не надо сюда ехать»: крик души казанца, который столкнулся с футбольными фанатами в выходные

Более 40 тысяч человек посетили финал «Суперкубка России – 2023», который проходил в Казани.

Помимо веселья и спортивного духа фанаты «Зенита» и «ЦСКА» привезли шум, разруху и общественный беспорядок. В нашу редакцию обратился читатель, который рассказал о наболевшей проблеме, которая сопутствует подобным мероприятиям.

«Честно, сил нет. Каждый раз одно и тоже. Баумана и Профсоюзная превращаются в место сборища быдла. Кричат матом, крушат всё на своём пути. Такое чувство, что пещерные люди вырвались на волю.

Да, вы приехали поддержать любимую команду, но это не повод вести себя таким образом. Казань — Российский центр мусульман. Уважайте хотя бы этот факт и не пейте алкоголь у мечетей и Кремля.

Я, как простой гражданин, опасаюсь за свою жизнь. Вот в поезде 35 человек жгли фаеры. Где мозги у них, хочется спросить. Там же люди могли пострадать. Отделались лишь порчей имущества.

Автор фото: Champions Cup | Футбол. Футбольные нарушители

А если вспомнить истории, когда одни фанаты других до смерти избивали. Просто дрожь пробирает. Тут хотя бы только потасовкой обошлись. В центре города 4 человека на одного накинулись, куда это годится.

Мимо этих «около футбольных» проходить страшно. Они идут и просто бьют бутылки, кидают их во все стороны. А рядом дети.

Для них ещё и марш хотели организовать. Какой там... Спасибо силовым структурам, что не позволили. Страшно представить, чтобы могло быть. Газоны и мусорки жгли?

Помимо беспорядка дорожает и посуточная аренда жилья. Некоторые болельщики и по 40 000 рублей за день платили. Обычные туристы за такие деньги в Казань вряд ли приедут.

Но что делать тем, кто приехал сюда по работе или на лечение. Тем более, что сейчас период, когда приезжают студенты на вступительные экзамены. Где им то такие деньги взять. На улицу ночевать то не пойдёшь.

А билеты на самолёт и вовсе до 60 000 рублей доходили в эконом классе. Пробки, дорогое такси, в кафе и ресторанах мест нет. Кругом быдло в цветных шарфиках.

Убедительная просьба ко всем фанатам, сидите дома и смотрите по телевизору. У нас и без вас проблем хватает. Хотя бы взять этих злополучных туристов, от которых город трещит по швам.

Хорошо, что Суперкубок УЕФА в Афины перенесли. У нас город новый, а Афины не раз крушили. Им не привыкать», — сообщает Адель житель Казани.