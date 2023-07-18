«Вам тут не рады, не надо сюда ехать»: крик души казанца, который столкнулся с футбольными фанатами в выходные
Скриншот с видеозаписи
Более 40 тысяч человек посетили финал «Суперкубка России – 2023», который проходил в Казани.
Помимо веселья и спортивного духа фанаты «Зенита» и «ЦСКА» привезли шум, разруху и общественный беспорядок. В нашу редакцию обратился читатель, который рассказал о наболевшей проблеме, которая сопутствует подобным мероприятиям.
«Честно, сил нет. Каждый раз одно и тоже. Баумана и Профсоюзная превращаются в место сборища быдла. Кричат матом, крушат всё на своём пути. Такое чувство, что пещерные люди вырвались на волю.
Да, вы приехали поддержать любимую команду, но это не повод вести себя таким образом. Казань — Российский центр мусульман. Уважайте хотя бы этот факт и не пейте алкоголь у мечетей и Кремля.
Я, как простой гражданин, опасаюсь за свою жизнь. Вот в поезде 35 человек жгли фаеры. Где мозги у них, хочется спросить. Там же люди могли пострадать. Отделались лишь порчей имущества.
Автор фото: Champions Cup | Футбол. Футбольные нарушители
А если вспомнить истории, когда одни фанаты других до смерти избивали. Просто дрожь пробирает. Тут хотя бы только потасовкой обошлись. В центре города 4 человека на одного накинулись, куда это годится.
Мимо этих «около футбольных» проходить страшно. Они идут и просто бьют бутылки, кидают их во все стороны. А рядом дети.
Для них ещё и марш хотели организовать. Какой там... Спасибо силовым структурам, что не позволили. Страшно представить, чтобы могло быть. Газоны и мусорки жгли?
Помимо беспорядка дорожает и посуточная аренда жилья. Некоторые болельщики и по 40 000 рублей за день платили. Обычные туристы за такие деньги в Казань вряд ли приедут.
Но что делать тем, кто приехал сюда по работе или на лечение. Тем более, что сейчас период, когда приезжают студенты на вступительные экзамены. Где им то такие деньги взять. На улицу ночевать то не пойдёшь.
А билеты на самолёт и вовсе до 60 000 рублей доходили в эконом классе. Пробки, дорогое такси, в кафе и ресторанах мест нет. Кругом быдло в цветных шарфиках.
Убедительная просьба ко всем фанатам, сидите дома и смотрите по телевизору. У нас и без вас проблем хватает. Хотя бы взять этих злополучных туристов, от которых город трещит по швам.
Хорошо, что Суперкубок УЕФА в Афины перенесли. У нас город новый, а Афины не раз крушили. Им не привыкать», — сообщает Адель житель Казани.
Автор фото:hotel-oktyabr.ru
Стоит отметить, 17 июля общественные беспорядки обрели неимоверную силу. Только в этот день после матча задержали 196 фанатов и на 156 из них составили протокол об административном нарушении, а 60 человек отправились под административный арест. Всего же задержали 252 человек.
Как избежать подобных инцидентов?
С 2014 года в России ввели «Карту Болельщика». Без неё нельзя посещать матчи чемпионата России по футболу среди мужчин и финальный матч Кубка России по футболу.
При помощи Fan ID можно отслеживать нарушителей общественного порядка. Если они допускают оплошность, то это фиксируется на ГосУслугах и в будущем покупка билетов на матчи будут ограничена.
«Как мне кажется, это отличная идея. Думаю, что фанатское самодурство в разы уменьшится. А те, кто не умеют себя вести будут сидеть дома и наблюдать за игрой, в то время, как порядочные в живую станут посещать матчи», — говорит Венера, жительница Казани.
«Возможно, это крайняя мера. Но фанаты сами до этого довели. Во время спортивных мероприятий хочется чувствовать себя в безопасности, а не бояться идти по улице. Давно пора ставить на место этих беспредельщиков», — говорит Артём, противник около футбольных движений.
«Идея хорошая, но главное, чтобы её реализовывали везде и контролировали. Было бы неплохо и ужесточить закон в отношении любителей махать фаерами», — пишет в социальной сети Амир.
Отметим, что на данный момент Fan ID потребуют в Казани и городах, где будут проходить матчи РПЛ. Фанаты бойкотируют Fan ID и не приходят на игры даже своих домашних команд, а значит таких беспорядков, которые были в Казани в прошлые выходные, уже вряд ли допустят.