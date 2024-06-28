«Мисс Офис-2024»: как прошёл кастинг на международный конкурс

22 июня в столице Татарстана прошёл кастинг на участие в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис – 2024». Анастасия Березина, 30-летняя руководитель департамента ипотечного кредитования, не только прошла в полуфинал конкурса, но и одержала победу в голосовании в Телеграм-канале most|Казань. Выбор жюри в пользу Насти был единогласным: она очень эффектная, деятельная девушка, мать очаровательной дочки и настоящий профессионал. Мы пообщались с полуфиналисткой «Мисс Офис», чтобы узнать, чем она живёт.

Анастасия, вы занимаете ответственную должность руководителя департамента ипотечного кредитования. Что даёт вам эта работа, чем она вам нравится и что входит в ваши обязанности?

Одним из основных видов услуг нашей компании АО «НКК «СЭНК» является оценочная деятельность. Я координирую работу отдела оценки жилой недвижимости. Помогаю людям приобретать квартиры и дома их мечты. Работа дает мне неиссякаемый поток идей, быстрый поиск решений самых нестандартных задач и, конечно, прекрасное окружение интересных и успешных людей, с которыми мы не только вместе выполняем рабочие функции, но и отлично взаимодействуем на уровне личного общения.

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В мои обязанности входит осуществление полной организации работы отдела, управление персоналом, постановка рабочих задач, регулирование конфликтных ситуаций с клиентами, поддержание качества услуг и повышение результативности работы. А также я ставлю в приоритет своих обязанностей создание теплой и дружеской атмосферы в коллективе, ощущения взаимоподдержки и командной работы.

Как выяснилось на кастинге «Мисс Офис – 2024», вы – очень разносторонний человек. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в свободное от работы время?

Я за здоровый образ жизни: люблю активный отдых, катаюсь на лыжах и сноуборде, хожу в спортивные походы, участвую в сплавах. Каждое мое утро начинается с получасового занятия йогой, которое заряжает меня энергией на предстоящий день, а самое главное, поддерживает мое душевное равновесие. Я очень люблю природу, поэтому выходные предпочитаю проводить за городом, вдохновляясь ее тишиной и гармонией. Часто в такие моменты вы можете увидеть меня с книгой в руках – предпочитаю читать произведения классической литературы.

В свободные часы, когда хочется побыть наедине с самой собой, я выкладываю алмазную мозаику, либо рисую картины по номерам. Но, конечно, фундаментальную часть свободного от работы времени я провожу со своей дочкой: мы любим вместе танцевать, устраивать концертные номера дома и совершать прогулки.

На вашей странице в соцсетях много стильных профессиональных фотографий. Вы снимаетесь для каких-то проектов или чисто для себя?

На самом деле, все профессиональные снимки – это результат коллабораций с фотографами, визажистами и брендами. Людям просто импонировала моя внешность, они предлагали реализовать их идеи, а я соглашалась. Сейчас, к сожалению, подобные мероприятия в моей жизни крайне редки, ввиду отсутствия свободного времени и наличия иных жизненных задач.

Как вы узнали о конкурсе «Мисс Офис»? Почему вам захотелось выдвинуть свою кандидатуру?

На принятие участия в конкурсе «Мисс Офис» меня подтолкнула моя коллега, узнав о нем из новостных пабликов. Изначально я не восприняла эту идею всерьез. Задумалась о подаче заявки только после неоднократных напоминаний коллег, вдохновившись их поддержкой. Изучила концепцию конкурса и, когда уловила в своей душе отклик, что я действительно готова и хотела бы опробовать свои силы в мероприятии совершенно нового для меня формата, решилась на участие. Подала заявку и вскоре мне позвонили и сообщили, что я прошла отборочный тур и пригласили на очный кастинг. Моему волнению не было предела. Но я решила, что если я начала этот путь, то пойду до конца.

Как вы считаете, чем конкурс «Мисс Офис» отличается от других подобных состязаний?

Определенно, это отсутствие строгих клише для внешности девушек, дефиле для демонстрирования форм в бикини. В конкурсе Мисс Офис акцент ставится на более значимых качествах личности – трудолюбии, интеллекте, ответственности, достижениях.

Расскажите, какой номер вы выбрали для творческого конкурса, чтобы покорить жюри?

Я представила жюри классический танец. Под песню в исполнении Валерии «Отцвели хризантемы» через грациозность и гибкость выразила душевные переживания своего персонажа. Для меня это было истинным удовольствием, так как все детство и юность я занималась современный хореографией и принимала участие в многочисленных танцевальных конкурсах страны.

Официальная тема юбилейного сезона «Мисс Офис» – «Все грани красоты». Что для вас означает это понятие – красота?

Понятие «красота» абсолютно субъективное. Для каждого человека она раскрывается в своих гранях, в зависимости от того, через какую призму человек смотрит на этот мир. Красота в глазах смотрящего. Красоту можно увидеть во всем, везде и вокруг. Нужно только замечать, видеть и понимать. Своей дочери я очень часто повторяю: «Красота не снаружи, а внутри». Для меня первична внутренняя красота, если человек наполнен ею, то и снаружи он будет безусловно красив.

Какие у вас впечатления о кастинге, об организаторах и участницах? Что или кто запомнилось больше всего?

Остались только самые прекрасные эмоции. Я получила огромное удовольствие от каждого момента. Организация, отношение, атмосфера – все было на высоте. Когда я пришла и увидела такое большое количество невероятно красивых и целеустремленных девушек, меня охватило волнение. Я дала себе установку: «Если ты здесь, значит у тебя есть шанс».

Все, что я должна – это выложиться на максимум и быть довольной собой, а результат уже зависит не от меня. Мне очень понравилась творческая часть конкурса, я поистине восхищалась талантами и стараниями участниц. Кастинг завершился вручением массы подарков каждой девушке, что было удивительно и невероятно приятно.

Какие эмоции Вы испытали, узнав, что победили ещё и в народном голосовании telegram-канала most|Казань?

Испытала огромную благодарность и радость. Я совершенно не ожидала этого! Об интернет-голосовании сообщила только своей семье и коллегам, даже не выкладывала эту новость в свои социальные сети. Но, как оказалось, меня поддержало большое количество людей, что, несомненно, очень сильно мотивирует двигаться дальше и придает уверенности в себе.

Кастинг-тур «Мисс Офис» еще идет. Впереди несколько отборочных испытаний в регионах и онлайн-кастингов. Дайте совет будущим участницам – как попасть в полуфинал конкурса?

Милые девушки! Смело бросайте вызов своим границам. Главное – это вера в себя и наслаждение каждым шагом на пути к цели. Будьте настоящей, искренней и открытой и у вас все получится!

Напоминаем: в этом году конкурс красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис» проходит уже в 15-ый раз. Главный приз для победительницы – 3 миллиона рублей.

А 30 девушек, прошедших итоговый отбор, смогут представить себя, свою компанию и регион на международном уровне – финальное шоу проходит в Москве, в прошлом году его посмотрели более 10 млн человек. Если по каким-то причинам вы только что узнали о конкурсе, у вас еще есть шанс принять в нём участие.