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«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом

Застройщик всея Татарстана Равиль Зиганшин вновь в центре внимания. На этот раз он якобы избил крановщика прямо на стройке. Н

PROKAZAN

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Застройщик всея Татарстана Равиль Зиганшин вновь в центре внимания. На этот раз он якобы избил крановщика прямо на стройке. Но позже сообщил, что это он стал жертовой своего сотрудника из-за невинного замечания. Редакция PROKAZAN решила разобраться в ситуации и вспомнить о всех других деяниях Зиганшина за последнее время.


Автор фото: Злой казанец

Люди боятся за свою жить

Работники скандальной стройки около моста Миллениум накануне опубликовали видео с жалобой на директора ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Молодые люди сообщили, что Зиганшин избил крановщика. Сразу возникает логичный вопрос: «Что же послужило такому гневному припадку?». Всё просто – рабочий просто опоздал на несколько минут.

Автор фото: itweek.ru

О состояния мужчины ничего неизвестно. Но его коллеги сообщили, что пострадавший снял побои и хочет писать заявление в полицию.

«Мы пока что отказываемся залазить и работать на кранах, так как опасаемся, что такое может случиться и с нами», — сказал мужчина на видео.

Работники требуют от Равиля Зиганшина извинений.

Ситуацией заинтересовался министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин. Он пригласил протестующих рабочих на встречу утром в пятницу, 12 июля.

Автор фото: news.myseldon.com

«Это не я его, а он меня»

Редакция PROKAZAN неоднократна пыталась получить комментарий от самого Зиганшина или руководства ПСО «Казань», но дозвониться до них оказалось той ещё невыполнимой задачей. Но позже представитель службы безопасности ПСО «Казань» Дмитрий Юров сообщил, что Зиганшин то никого не бил. Даже наоборот, он сам стал жертвой своих же сотрудников.

Сообщается, что застройщик всея Татарстана приехал на стройку контролировать процесс. Он совершал обход и увидел, как один из крановщиков курит. Зиганшин не сдержался, сделал замечание мужчине, на что в ответ получил оскорбления и агрессивные нападки.

Кто кого избил в итоге предстоит выяснить. Но как только в сети появилась жалоба на Зиганшина, пользователи, которые с ним сталкивались тут же, начали писать свои истории.

«Близкий рассказывал, что на каждой стройке он распускал руки. Для него в порядке вещей ударить, наорать, не заплатить. Не застройщик главный, а кидало и просто плохой человек», — сообщает пользователь с ником DG.

Что сейчас происходит на стройке

Сегодня, 11 июля, крановщики приехали на стройку, но работать не стали. По сути, всё «встало». Но подрядчик мигом нашёл людей, и они сели за краны. Позже выяснилось, что «новые» работники не имеют разрешения работать с кранами.

Бунтующие также не растерялись и вызвали миграционную службу. Крановщики и представители компании Зиганшина уже начали переговоры.

Зиганшин насмерть сбил человека

Последнее время Зиганшин часто стал попадать на первые полосы изданий. Не так давно, буквально в начале марта, он насмерть сбил пожилую женщину-инвалида, у которой остались дети.

ДТП случилось в Верхнеуслонском районе водитель Land Rover недалеко от пешеходного перехода.

Автор фото: тг-канал MASH

В своё оправдание застройщик сказал, что женщина якобы выскочила из-за сугроба и её было не видно. Как только случилось столкновение, Зиганшин не растерялся, но начал мигом откручивать номера со своего авто.

Разбирательство шло несколько недель, в итоге, мужчину оправдали, и он избежал наказания.

До этого его обвиняли в незаконном строительстве VIP-апартаментов, под мостом Миллениум, где сейчас возводятся те самые небоскрёбы для саммита БРИКС. Но и тогда за 10 лет законного строительства Зиганшин не понёс наказание. Чем закончится эта история, покажет время.

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