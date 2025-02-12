Электромобили в Татарстане: как развивается сеть зарядных станций?

Известно, сколько еще зарядных станций для электрокаров установят в РТ в 2025 году

Электромобили становятся всё более популярными в России, и Татарстан активно развивает зарядную инфраструктуру, чтобы сделать передвижение на электротранспорте удобным. В регионе появляются новые электрозарядные станции (ЭЗС), а местные предприятия занимаются их производством. Разбираемся, какие компании участвуют в этом процессе и какие перспективы ждут рынок.

Производители зарядных станций

Татарстан — один из регионов, где активно развивается производство оборудования для зарядки электромобилей. В республике работают несколько компаний, выпускающих ЭЗС для внутреннего и внешнего рынков.

Автор фото: Алина Алмакаева

ЗЭТЗ занимается производством электротехнического оборудования с 2019 года. В 2020 году компания начала выпуск быстрых зарядных станций, охватывая весь цикл производства: от разработки конструкции до интеграции программного обеспечения.

«Мы начали заниматься производством зарядных станций в 2019 году, и сегодня наши станции работают по всей России», — отметил руководитель предприятия Марат Гебадолин.

Под брендом NSP выпускаются несколько типов зарядных станций:

Relevant One – 7-22 кВт (переменный ток);

Relevant DUO – 40-80 кВт (постоянный ток);

Relevant MAX – 100-150 кВт;

Ultra 600 – до 600 кВт.

Зарядные станции управляются через мобильное приложение, где можно выбрать тариф, отследить статус и построить маршрут до ближайшей ЭЗС.

Автор фото: Алина Алмакаева

Компания E-PROM, базирующаяся в технопарке «Искра-Волга», выпускает зарядные станции переменного и постоянного тока. Сегодня их оборудование установлено более чем в 30 регионах России.

«Каждая третья зарядная станция в России — это станция E-PROM», — рассказал представитель компании.

E-PROM производит:

зарядные станции переменного тока (7-44 кВт);

станции постоянного тока (30-240 кВт);

ультрабыстрые станции (до 300 кВт), рассчитанные на электробусы.

Компания также разрабатывает собственное программное обеспечение для интеграции станций в городскую инфраструктуру.

Автор фото: Алина Алмакаева

«Сетевая компания»

На данный момент в Татарстане установлено 152 зарядные станции, включая 10 станций на трассах федерального значения. В 2025 году планируется увеличить их число до 200.

«Наша цель — создать инфраструктуру, которая позволит владельцам электромобилей свободно передвигаться по Татарстану и за его пределами», — отметил начальник отдела развития «Сетевая компания» Наиль Солохудинов.

Особенности этих ЭЗС:

быстрая зарядка (20-40 минут);

поддержка различных стандартов (Chademo, Combo CCS, GB/T);

наличие зарядных хабов с несколькими станциями на одной локации.

Автор фото: Алина Алмакаева

Для пользователей разработано мобильное приложение «ЭЗС СК», которое позволяет оплачивать зарядку и отслеживать её историю.

Что дальше?

Развитие зарядной инфраструктуры поддерживается государством и частными компаниями. Производители работают над локализацией комплектующих, а Татарстан уже экспортирует ЭЗС в страны СНГ. Это гораздо экологичнее и не загрязяет воздух как обычный транспорт с выхлопными газами. Экологичное будущее уже не за горами.

«Мы стараемся делать расстояние между зарядными станциями не больше 100 километров, чтобы даже владельцы электромобилей с небольшим запасом хода могли уверенно передвигаться. Раньше путешествовать на электрокарах было сложнее, теперь это делается доступнее.», — пояснил представитель отрасли.

С ростом числа электромобилей регион продолжит расширять сеть зарядных станций, создавая удобные условия для передвижения как внутри республики, так и за её пределами.