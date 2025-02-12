Электромобили в Татарстане: как развивается сеть зарядных станций?
Алмакаева Алина
Электромобили становятся всё более популярными в России, и Татарстан активно развивает зарядную инфраструктуру, чтобы сделать передвижение на электротранспорте удобным. В регионе появляются новые электрозарядные станции (ЭЗС), а местные предприятия занимаются их производством. Разбираемся, какие компании участвуют в этом процессе и какие перспективы ждут рынок.
Производители зарядных станций
Татарстан — один из регионов, где активно развивается производство оборудования для зарядки электромобилей. В республике работают несколько компаний, выпускающих ЭЗС для внутреннего и внешнего рынков.
Автор фото: Алина Алмакаева
ЗЭТЗ занимается производством электротехнического оборудования с 2019 года. В 2020 году компания начала выпуск быстрых зарядных станций, охватывая весь цикл производства: от разработки конструкции до интеграции программного обеспечения.
«Мы начали заниматься производством зарядных станций в 2019 году, и сегодня наши станции работают по всей России», — отметил руководитель предприятия Марат Гебадолин.
Под брендом NSP выпускаются несколько типов зарядных станций:
- Relevant One – 7-22 кВт (переменный ток);
- Relevant DUO – 40-80 кВт (постоянный ток);
- Relevant MAX – 100-150 кВт;
- Ultra 600 – до 600 кВт.
Зарядные станции управляются через мобильное приложение, где можно выбрать тариф, отследить статус и построить маршрут до ближайшей ЭЗС.
Автор фото: Алина Алмакаева
Компания E-PROM, базирующаяся в технопарке «Искра-Волга», выпускает зарядные станции переменного и постоянного тока. Сегодня их оборудование установлено более чем в 30 регионах России.
«Каждая третья зарядная станция в России — это станция E-PROM», — рассказал представитель компании.
E-PROM производит:
- зарядные станции переменного тока (7-44 кВт);
- станции постоянного тока (30-240 кВт);
- ультрабыстрые станции (до 300 кВт), рассчитанные на электробусы.
Компания также разрабатывает собственное программное обеспечение для интеграции станций в городскую инфраструктуру.
Автор фото: Алина Алмакаева
«Сетевая компания»
На данный момент в Татарстане установлено 152 зарядные станции, включая 10 станций на трассах федерального значения. В 2025 году планируется увеличить их число до 200.
«Наша цель — создать инфраструктуру, которая позволит владельцам электромобилей свободно передвигаться по Татарстану и за его пределами», — отметил начальник отдела развития «Сетевая компания» Наиль Солохудинов.
Особенности этих ЭЗС:
- быстрая зарядка (20-40 минут);
- поддержка различных стандартов (Chademo, Combo CCS, GB/T);
- наличие зарядных хабов с несколькими станциями на одной локации.
Автор фото: Алина Алмакаева
Для пользователей разработано мобильное приложение «ЭЗС СК», которое позволяет оплачивать зарядку и отслеживать её историю.
Что дальше?
Развитие зарядной инфраструктуры поддерживается государством и частными компаниями. Производители работают над локализацией комплектующих, а Татарстан уже экспортирует ЭЗС в страны СНГ. Это гораздо экологичнее и не загрязяет воздух как обычный транспорт с выхлопными газами. Экологичное будущее уже не за горами.
«Мы стараемся делать расстояние между зарядными станциями не больше 100 километров, чтобы даже владельцы электромобилей с небольшим запасом хода могли уверенно передвигаться. Раньше путешествовать на электрокарах было сложнее, теперь это делается доступнее.», — пояснил представитель отрасли.
С ростом числа электромобилей регион продолжит расширять сеть зарядных станций, создавая удобные условия для передвижения как внутри республики, так и за её пределами.
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