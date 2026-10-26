Смертельная авария на Оренбургском тракте унесла жизнь молодой казанки

На въезде в Казань по Оренбургскому тракту столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2114. В результате аварии погибла 20-летняя пассажирка отечественной легковушки.

По предварительным данным Госавтоинспекции, «четырнадцатая» остановилась из-за поломки, а ее водитель выставил знак аварийной остановки. В этот момент в стоящую машину влетела «Гранта».

Как предполагают в ведомстве, водитель Lada Granta отвлеклась от дороги из-за упавшего в салоне телефона. Это могло привести к потере контроля над управлением.

Пассажирка ВАЗ-2114 2006 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.