Новости Казани

Смертельная авария на Оренбургском тракте унесла жизнь молодой казанки

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Смертельное ДТП на Оренбургском тракте в Казани...

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На въезде в Казань по Оренбургскому тракту столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2114. В результате аварии погибла 20-летняя пассажирка отечественной легковушки.

По предварительным данным Госавтоинспекции, «четырнадцатая» остановилась из-за поломки, а ее водитель выставил знак аварийной остановки. В этот момент в стоящую машину влетела «Гранта».

Как предполагают в ведомстве, водитель Lada Granta отвлеклась от дороги из-за упавшего в салоне телефона. Это могло привести к потере контроля над управлением.

Пассажирка ВАЗ-2114 2006 года рождения получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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