Лайфхаки

В Чувашии направят 18,3 миллиона рублей на проект рекультивации свалки

Роман Медников Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В Чувашии начали подготовку к ликвидации старой свалки твёрдых коммунальных отходов в селе Комсомольском. Власти заключили контракт на разработку проекта рекультивации, а стоимость работ составит 18,3 миллиона рублей.

Речь пока идёт не о самой уборке территории, а о большой подготовительной части. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, обследовать захламлённый участок, оценить накопленный вред и подготовить подробный план дальнейших работ.

Завершить эту работу должны до 30 октября 2027 года. После этого проекту предстоит пройти государственную экологическую экспертизу, а также подтверждение достоверности сметных расчётов.

Как поясняют в региональной Госслужбе Чувашии по конкурентной политике и тарифам, задача состоит не просто в том, чтобы закрыть проблему формально. По словам руководителя ведомства Сергея Егорова, цель — восстановить природный баланс и вернуть участок в хозяйственный оборот.

Власти региона также заявляют, что продолжают вкладываться в экологические проекты и развивать систему обращения с отходами. Среди направлений, на которые делают ставку, — переработка строительных отходов и внедрение современных технологий сортировки мусора.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

8 часов назад

На День матери приготовлю курицу в сливочном соусе с грушей: рецепт необычного горячего для семейного ужина

Интересное в Казани

2 часа назад

Два дня рождения за неделю: журналист ProKazan проверила на себе, что выгоднее в Казани — готовить на 15 человек или заказать фуршет

санэпидемстанция москва тараканы

Новости России

день назад

Что нельзя ставить на новогодний стол 2027 года: какие блюда не понравятся Огненной Козе

Гид по Казани

3 дня назад

Повод для впечатлений: взрослый день рождения в Казани

мойка фасадов зданий в Москве

Кулинария

16 часов назад

Вместо обычных блинов готовлю кружевные блинные мешочки: рецепт красивого завтрака с нежной начинкой для мамы

Новости России

10 часов назад

Что обязательно должно быть на новогоднем столе 2027 года: семь продуктов для привлечения достатка

Кулинария

день назад

Вместо обычного пирога испеку «Зимнюю улитку»: рецепт красивой выпечки с яблоками и ароматной начинкой

Кулинария

10 часов назад

Пирог «Мамино счастье» готовлю с секретной заливкой: рецепт домашней выпечки, которая получается особенно нежной

Кулинария

22 часа назад

На праздничный стол приготовлю куриные кармашки: рецепт с начинкой, которая делает мясо особенно сочным
Новости Казани
9 часов назад

На М-7 под Казанью затор на 2,6 километра из-за аварии

На трассе М-7 под Казанью из-за ДТП образовалас...

Новости России

4 минуты назад

Какие продукты нельзя покупать заранее к Новому году: список того, что быстро портится

Интересное в Казани

7 часов назад

Пока одни отскребают лёд, другие уже выезжают: рассказываем, какие зимние опции реально нужны в Казани

Новости Казани

6 минут назад

Казань получила дополнительные 700 млн на вторую линию метро

Новости Татарстана

38 минут назад

Поставки мяса на ярмарки Татарстана выросли почти на треть
Татарская эстетика выходит на подиум: как в Каз...
Новости Татарстана
2 часа назад

Татарская эстетика выходит на подиум: как в Казани создают моду, которую носят за пределами республики

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане спрогнозировали подорожание такси из-за запрета для мигрантов

Не у нас

час назад

Бесплатные прокси могут раскрыть личные данные пользователей

Кулинария

час назад

На праздничный ужин приготовлю салат «Осенний поцелуй»: рецепт с запеченной тыквой, сыром и необычной заправкой
Казань для неё: время для себя и любимых занятий
Гид по Казани
4 дня назад

Казань для неё: время для себя и любимых занятий