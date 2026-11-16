В Чувашии направят 18,3 миллиона рублей на проект рекультивации свалки

В Чувашии начали подготовку к ликвидации старой свалки твёрдых коммунальных отходов в селе Комсомольском. Власти заключили контракт на разработку проекта рекультивации, а стоимость работ составит 18,3 миллиона рублей.

Речь пока идёт не о самой уборке территории, а о большой подготовительной части. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, обследовать захламлённый участок, оценить накопленный вред и подготовить подробный план дальнейших работ.

Завершить эту работу должны до 30 октября 2027 года. После этого проекту предстоит пройти государственную экологическую экспертизу, а также подтверждение достоверности сметных расчётов.

Как поясняют в региональной Госслужбе Чувашии по конкурентной политике и тарифам, задача состоит не просто в том, чтобы закрыть проблему формально. По словам руководителя ведомства Сергея Егорова, цель — восстановить природный баланс и вернуть участок в хозяйственный оборот.

Власти региона также заявляют, что продолжают вкладываться в экологические проекты и развивать систему обращения с отходами. Среди направлений, на которые делают ставку, — переработка строительных отходов и внедрение современных технологий сортировки мусора.