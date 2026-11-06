T2 выделил MiXX в отдельный бренд и запустил приложение

T2 объявил, что выделил MiXX в самостоятельный бренд и выпустил отдельное мобильное приложение для управления подпиской. Сервис, как и раньше, доступен абонентам разных операторов связи, а новое приложение должно упростить доступ к его возможностям.

В компании пояснили, что это шаг в развитии MiXX как независимого продукта на рынке цифровых сервисов. Через приложение пользователь может управлять мультиподпиской, а также быстрее переходить к нужному контенту. В сообщении уточняется, что приложение автоматически переадресует клиента в выбранный онлайн-кинотеатр, чтобы не искать фильм или сериал вручную на разных площадках.

Одновременно с запуском приложения T2 начал рекламную кампанию в отдельной айдентике MiXX. В компании подчёркивают, что коммуникация теперь ведётся от имени самой подписки, чтобы закрепить её как самостоятельный продукт. Акцент сделан на удобстве управления, выгоде и широком выборе контента.

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2 Ирина Лебедева заявила, что MiXX прошёл путь от дополнительной опции для абонентов до самостоятельного продукта, который занимает высокие позиции в независимых рейтингах и исследованиях. По её словам, отдельное приложение стало для сервиса собственным «домом» и должно усилить восприятие бренда вне связки с оператором.

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