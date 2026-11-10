Т2 обещает до 6 месяцев удвоенных ГБ, минут и SMS

Т2 запустил предновогоднюю акцию для своих абонентов: оператор обещает удвоение не только интернет-трафика, но и минут с SMS. По условиям предложения бонус может действовать от одного до шести месяцев.

Речь идёт об абонентах актуальных и архивных тарифов. На тарифах с безлимитным интернетом, как уточняет оператор, удвоение коснётся лимитных пакетов — минут и SMS.

Оформлено это в интерактивном формате на сайте и в мобильном приложении Т2. Там абоненту предлагают получить срок действия бонуса, после чего удвоенные пакеты начинают расходоваться в первую очередь до конца расчётного периода.

Ещё один заявленный момент: неиспользованные остатки, по данным компании, не сгорают, а переносятся ежемесячно. Это выглядит практично для тех, кто не тратит весь пакет за один месяц, а пользуется связью более ровно.

В компании объясняют запуск акции сезонной нагрузкой перед праздниками, когда пользователи чаще звонят, переписываются и выходят в интернет. Подробности оператор рекомендует смотреть на своём сайте и в приложении.

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