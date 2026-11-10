Новости Татарстана

В Татарстане нашли 132 аварийно-опасных участка дорог

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане на дорогах общего пользования определено 132 участка, где ДТП случаются чаще всего. Об этом на заседании комитета Госсовета РТ по ЖКХ сообщил замглавы Миндортранса республики Ранис Файзуллин.

По его словам, для каждого из этих мест уже разработаны инженерные решения, которые должны повысить уровень безопасности. В частности, на опасных отрезках планируется обустроить пешеходные дорожки, установить защитные барьеры и светофоры, смонтировать уличное освещение и искусственные неровности.

Работы по снижению аварийности на этих участках уже включены в планы дорожных служб.

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