Лайфхаки

Салат с мясом и фасолью вместо оливье: съедается первым

Роман Медников Автор статьи
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Оливье на новогоднем столе никто не отменял, но иногда хочется поставить рядом что-то не такое тяжёлое и предсказуемое. Это не строгая наука, но многие замечают: если убрать лишние варёные овощи и оставить более ясный вкус, салат уходит быстрее. Я как раз попробовал вариант с мясом, фасолью, грибами и огурцами — и понял, почему его часто просят записать отдельно.

Почему этот салат кажется удачной заменой

У него другой характер. Вместо привычной мягкой массы получается более собранное блюдо, где чувствуется каждый ингредиент. На одном из российских сайтов о рецептах я встречал похожую идею, и вживую она работает именно за счёт контраста текстур.


  • Мясо даёт сытность без ощущения, что в тарелке только майонез;

  • Красная фасоль делает салат плотным, но не забивает вкус;

  • Маринованные огурцы добавляют нужную резкость и свежесть;

  • Шампиньоны с луком дают тёплый, домашний аромат;

  • Зелень в конце собирает всё вместе и убирает лишнюю тяжесть.

Мне особенно понравилось, что здесь нет картофеля, который часто перетягивает на себя весь объём. За счёт этого заправки требуется меньше, а вкус получается не таким глухим. Сначала я сомневался насчёт фасоли, но именно она делает блюдо не скучным, а законченным.

Лайфхак: если хотите, чтобы салат выглядел аккуратнее, нарезайте мясо и огурцы примерно одинаковой соломкой. На вкус это тоже влияет: когда кусочки одного размера, салат не распадается на отдельные слои прямо в тарелке.

Что понадобится и как подготовить продукты

Для большой миски салата удобно взять такой набор продуктов:


  • отварная говядина или филе курицы — около 400 г;

  • консервированная красная фасоль — 1 банка, примерно 250 г без заливки;

  • свежие шампиньоны — около 300 г;

  • репчатый лук — 1 крупная головка;

  • маринованные или солёные огурцы — 3–4 штуки;

  • петрушка или укроп — 1 небольшой пучок;

  • чеснок — 1–2 зубчика;

  • растительное масло — около 2 столовых ложек;

  • майонез — 3–4 столовые ложки;

  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Мясо лучше приготовить заранее. Если это говядина, её стоит отварить до мягкости и потом полностью остудить. Если используете курицу, удобнее либо отварить филе, либо запечь его без сложных добавок. Я пробовал оба варианта: с говядиной вкус глубже, с курицей салат получается мягче и чуть спокойнее.

Грибы лучше не мельчить слишком сильно. Тонкие пластинки подходят лучше всего: они успевают подрумяниться, но не превращаются в кашу. Лук можно нарезать полукольцами или небольшими кусочками — тут уже кому как удобнее.

Огурцы стоит нарезать соломкой и слегка отжать. Это мелочь, но она спасает салат от лишней жидкости. Один раз я поленился это сделать, и через полчаса на дне миски появился рассол. Вкус не испортился, но вид уже был не праздничный.

Лайфхак: фасоль после банки лучше промыть прохладной водой и оставить на сите на несколько минут. Так уходит лишняя густая заливка, и салат не получается липким.

Как собрать салат, чтобы он не потёк и не потерял вкус

Здесь всё довольно просто, но есть несколько моментов, которые лучше не пропускать. Они как раз отличают хороший результат от обычного «и так сойдёт».


  1. Обжарьте шампиньоны с луком на среднем огне до мягкости и лёгкого золотистого оттенка;

  2. Полностью остудите грибную смесь перед соединением с остальными продуктами;

  3. Нарежьте мясо, огурцы и зелень;

  4. Смешайте в большой миске мясо, фасоль, огурцы, грибы с луком;

  5. Добавьте чеснок и заправку;

  6. Перемешайте аккуратно и дайте салату постоять около 20–30 минут в прохладном месте.

Заправку лучше делать без лишней сложности. Обычный майонез здесь работает понятнее всего. Если хочется сделать вкус чуть интереснее, можно добавить к нему немного чеснока. Слишком много не нужно: задача не в том, чтобы перебить всё вокруг, а в том, чтобы появился лёгкий острый оттенок.

Очень важно не заправлять салат слишком рано. Если он простоит несколько часов уже с огурцами и соусом, овощи начнут отдавать влагу. Я бы собирал основу заранее, а заправку вводил ближе к подаче. Так и вкус ярче, и текстура лучше.

Лайфхак: часть зелени добавьте внутрь, а часть оставьте для подачи. Снаружи салат сразу выглядит свежее, даже если стоит на столе рядом с более тяжёлыми закусками.

Какие ошибки портят даже хороший состав

С этим салатом легко переборщить в попытке сделать его ещё богаче. Но как раз умеренность здесь работает лучше всего.


  • Не кладите слишком много заправки: мясо и грибы и без того дают плотность;

  • Не используйте горячие грибы — они размягчают огурцы и зелень;

  • Не добавляйте всё подряд из холодильника: сыр, кукуруза и сухарики здесь уже лишние;

  • Не забывайте пробовать огурцы до нарезки: если они очень солёные, соли в салат может почти не понадобиться;

  • Не делайте нарезку разнокалиберной, иначе в ложке будет то одна фасоль, то один лук.

У меня была ещё одна ошибка: однажды я взял слишком много чеснока, думая, что получится ярче. Вышло просто резко. Так что лучше начать с малого и потом при необходимости добавить ещё немного.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я приготовила такой салат на семейный праздник вместо второй миски оливье. Честно говоря, думала, что сначала разберут классику, но этот вариант закончился первым, и потом у меня отдельно попросили рецепт грибной части».

Этот салат не пытается спорить с новогодней классикой, а просто даёт столу другое настроение. В нём есть сытность, свежесть и нормальный, понятный вкус без лишней тяжести. Если хочется обновить праздничное меню без кулинарных подвигов, это вполне рабочий вариант. Я бы точно оставил его в записной книжке хотя бы как замену привычному «тазику на всякий случай».

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