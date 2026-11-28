В России утвердили новые базовые социальные показатели на 2027 год: вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. История, на первый взгляд, сухая и чиновничья, но на деле эти цифры влияют на вполне земные вещи: пособия, социальные выплаты и минимальную зарплату за полный рабочий день.

Совет Федерации одобрил федеральный бюджет, в котором закрепили новые значения. По данным ТАСС, средний прожиточный минимум на душу населения в стране составит 20 227 рублей в месяц. Сейчас он находится на уровне 18 939 рублей, то есть прибавка составит около 1 300 рублей.

Показатели традиционно разделили по основным категориям. Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырастет с 20 644 до 22 047 рублей. Для детей сумма увеличится с 18 371 до 19 620 рублей. Для пенсионеров установлен уровень 17 395 рублей вместо нынешних 16 288 рублей.

Именно на эти ориентиры завязана часть социальных выплат. Речь идёт в том числе о детских пособиях, некоторых доплатах и других мерах поддержки, где учитывается прожиточный минимум. Поэтому даже если человек напрямую не следит за такими новостями, изменения всё равно могут отразиться на семейном бюджете.

Одновременно утверждено повышение МРОТ. Федеральный минимальный размер оплаты труда в 2027 году составит 28 935 рублей. Это значит, что при полной занятости работодатель не сможет установить зарплату ниже этой суммы до вычета предусмотренных по закону удержаний.

Для регионов это тоже важный ориентир. Местные власти обычно рассчитывают свои показатели с учётом федеральной базы и региональных коэффициентов. То есть в субъектах страны будут дальше корректировать собственные параметры, опираясь на общероссийские значения и уровень цен на местах.

Если говорить совсем просто, новость сводится к двум пунктам: минимальные социальные ориентиры в стране повышают, а вместе с ними меняется база для расчёта части выплат и гарантий. Для работников важнее всего новый МРОТ, для семей с детьми и получателей социальной поддержки — обновлённый прожиточный минимум по категориям.

Пока речь идёт именно о параметрах на 2027 год, уже заложенных в федеральный бюджет. Ближе к сроку регионы уточнят свои значения и порядок применения этих показателей в местных расчётах.