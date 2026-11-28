Если хочется чего-то сытного, а возиться с тестом совсем лень, этот способ обычно выручает. Это не строгая кулинарная наука, но многие замечают: когда творог смешивают с сыром и жарят под крышкой, вкус получается мягче, а сама основа — куда интереснее обычных сырников. Я сначала отнёсся к идее с сомнением, но на деле всё оказалось проще, чем звучит.

Что понадобится для простой лепёшки

Основа здесь короткая и без редких продуктов. По сути, это быстрый вариант сырной лепёшки на сковороде, где творог даёт плотность, а сыр отвечает за вкус и аппетитную корочку.



творог — около 180–200 г;



яйцо — 1 штука;



полутвёрдый сыр — около 70–80 г;



мука — примерно 2 столовые ложки;



разрыхлитель — немного, около 1/3 чайной ложки;



соль — по вкусу.



Чаще всего советуют использовать полутвёрдый сыр или сулугуни. Я пробовал вариант с обычным сыром из ближайшего магазина — получилось вполне убедительно, без лишней сложности. Если творог суховатый, масса выходит плотнее. Если влажный, её просто нужно чуть тщательнее перемешать.

Лайфхак: сыр лучше натереть заранее и сразу смешать с творогом вилкой. Так масса собирается быстрее, и не приходится потом отдельно разбивать крупные комки.

Как смешать массу без лишней техники

Здесь как раз тот случай, когда не нужен ни блендер, ни сито. Достаточно обычной вилки и миски. Это мне особенно нравится в рецепте: потом не приходится мыть половину кухни.



Сначала разомните творог вилкой, чтобы масса стала более однородной.



Добавьте яйцо и щепотку соли.



Всыпьте натёртый сыр и перемешайте.



Добавьте муку и разрыхлитель.



Доведите массу до густого, слегка липкого состояния.



Если хочется более яркого вкуса, в такую смесь иногда добавляют немного зелени. Но тут лучше без фанатизма: если положить слишком много, лепёшка получится влажнее и переворачивать её будет сложнее. У меня с зеленью вышло нормально, но без неё текстура была даже аккуратнее.

Лайфхак: если масса кажется слишком липкой, не спешите подсыпать много муки. Сначала хорошо перемешайте её ещё раз. Часто этого уже достаточно, чтобы она стала удобнее в работе.

Как жарить, чтобы лепёшка не развалилась

Самый важный момент здесь — не делать сильный огонь. На сковороде всё готовится быстро, и если поторопиться, снизу уже будет тёмная корочка, а середина ещё останется сырой.



Слегка смажьте сковороду маслом.



Хорошо её прогрейте.



Выложите массу в центр и разровняйте в лепёшку.



Сделайте слой не слишком толстым, примерно около 1–1,5 см.



Убавьте огонь и накройте крышкой.



Когда низ подрумянится, аккуратно переверните и дайте дойти со второй стороны.



Обычно советуют готовить сначала около 5–6 минут с одной стороны, потом ещё 3–4 минуты с другой. Этот ориентир рабочий, но я бы всё равно смотрел на свою сковороду: у одной дно держит жар спокойно, у другой всё идёт заметно быстрее. Если лепёшка кажется слишком нежной, лучше поддеть её широкой лопаткой и переворачивать без резких движений.

Лайфхак: разравнивать массу удобнее влажной лопаткой или ложкой. Тогда она меньше липнет, и поверхность получается ровнее буквально за несколько секунд.

Что в итоге получается и с чем подавать

На выходе получается что-то среднее между сырной лепёшкой и очень ленивым хачапури. Сразу после сковороды вкус самый удачный: сыр ещё тянется, а края остаются румяными. Через время блюдо тоже остаётся съедобным, но уже без того самого эффекта, ради которого всё и затевалось.



Подавать лучше сразу после приготовления.



Разрезать удобнее на треугольники, как пиццу.



На завтрак это особенно удобно, потому что всё делается быстро.



Для плотного перекуса тоже подходит, особенно если не хочется сладких блюд.



Елена Сергеева, жительница Казани: «Я сделала такую лепёшку утром, когда времени почти не было. Больше всего удивило, что творог в готовом блюде почти не чувствуется отдельно, а вкус получается мягкий и сырный».

Если коротко, идея действительно рабочая: продукты простые, действий минимум, результат вполне сытный. Особенно выручает этот способ в дни, когда не хочется ни духовку включать, ни долго стоять у плиты. Не назвал бы блюдо точной заменой классическому хачапури, но как быстрый домашний вариант оно честно справляется со своей задачей.