Жители севера Казани стали в десять раз реже жаловаться на воздух

В северной части Казани заметно уменьшилось число обращений от жителей по поводу качества воздуха. Как сообщил заместитель руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев, количество жалоб снизилось на порядок.

Представитель ведомства связывает такую динамику с прекращением работы полигона на улице Химической. Сейчас отходы принимает новый полигон «Восточный», и, по словам Ахмадиева, надзорные органы продолжают следить за его деятельностью. При выявлении отклонений будут приняты соответствующие меры.

Ахмадиев также отметил, что за последние годы Росприроднадзор проверил практически все предприятия в северной промзоне, подлежащие федеральному надзору. Эта работа, по его мнению, тоже повлияла на улучшение ситуации.

Ранее сообщалось, что в целом по Татарстану выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сокращаются: в 2025 году их объем уменьшился на 1752 тонны.