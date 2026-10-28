В Казани обсудят воспитание девочек и защиту мусульманской молодёжи

В Казани 28 и 29 октября пройдёт II Республиканский форум «Архитектура духовной безопасности». В этом году его участницы обсудят «Женский вопрос» — от воспитания девочек и замужества до профилактики мошенничества и вербовки в религиозной среде.

Площадкой станет мечеть «Ахмадзаки» мухтасибата Кировского и Московского районов Казани. Форум организует мечеть при поддержке Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, Министерства по делам молодёжи республики и региональной общественной организации «Молодёжь Татарстана». Координацией занимается аппарат Антитеррористической комиссии Татарстана.

Мероприятие проводят в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на 2024–2028 годы. Его задача — повысить эффективность профилактической работы с молодёжью в мечетях и религиозных образовательных учреждениях.

Организаторы ожидают более 100 участниц из разных районов республики. В тематической сессии примут участие абыстаи Татарстана, преподаватели примечетских курсов, представители исламских учебных заведений и мусульманских школ, а также специалисты, работающие с молодёжью.

Среди спикеров — руководитель отдела по работе с женщинами ДУМ РТ, председатель Союза мусульманок Татарстана и России Наиля ханум Зиганшина и старший преподаватель Российского исламского института в Казани Миляуша ханум Адыгамова. Они и другие эксперты поделятся опытом и обсудят вопросы воспитания девочек, замужества, а также способы предупреждения мошенничества и вербовки в религиозной сфере.

В пленарной части ожидается участие председателя ДУМ Татарстана, муфтия республики, хафиза-курра, доктора шариатских наук, директора медресе «Мухаммадия» и председателя Совета улемов ДУМ РТ Камиля хазрата Самигуллина.

В числе приглашённых также сенатор России, представитель от исполнительного органа государственной власти Татарстана и член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Тимур Нагуманов; руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану, государственный советник России 2-го класса Марат Сафиуллин; заведующий отделом по обеспечению деятельности Совета Безопасности Татарстана и руководитель аппарата Антитеррористической комиссии республики Ильдус Гараев.

На форум приедет и советник по реализации благотворительных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей Петров из Москвы, а также другие почётные гости.