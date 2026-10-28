Новости Татарстана

В Казани обсудят воспитание девочек и защиту мусульманской молодёжи

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани 28-29 октября пройдёт форум «Архитекту...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

В Казани 28 и 29 октября пройдёт II Республиканский форум «Архитектура духовной безопасности». В этом году его участницы обсудят «Женский вопрос» — от воспитания девочек и замужества до профилактики мошенничества и вербовки в религиозной среде.

Площадкой станет мечеть «Ахмадзаки» мухтасибата Кировского и Московского районов Казани. Форум организует мечеть при поддержке Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ), Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, Министерства по делам молодёжи республики и региональной общественной организации «Молодёжь Татарстана». Координацией занимается аппарат Антитеррористической комиссии Татарстана.

Мероприятие проводят в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на 2024–2028 годы. Его задача — повысить эффективность профилактической работы с молодёжью в мечетях и религиозных образовательных учреждениях.

Организаторы ожидают более 100 участниц из разных районов республики. В тематической сессии примут участие абыстаи Татарстана, преподаватели примечетских курсов, представители исламских учебных заведений и мусульманских школ, а также специалисты, работающие с молодёжью.

Среди спикеров — руководитель отдела по работе с женщинами ДУМ РТ, председатель Союза мусульманок Татарстана и России Наиля ханум Зиганшина и старший преподаватель Российского исламского института в Казани Миляуша ханум Адыгамова. Они и другие эксперты поделятся опытом и обсудят вопросы воспитания девочек, замужества, а также способы предупреждения мошенничества и вербовки в религиозной сфере.

В пленарной части ожидается участие председателя ДУМ Татарстана, муфтия республики, хафиза-курра, доктора шариатских наук, директора медресе «Мухаммадия» и председателя Совета улемов ДУМ РТ Камиля хазрата Самигуллина.

В числе приглашённых также сенатор России, представитель от исполнительного органа государственной власти Татарстана и член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Тимур Нагуманов; руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану, государственный советник России 2-го класса Марат Сафиуллин; заведующий отделом по обеспечению деятельности Совета Безопасности Татарстана и руководитель аппарата Антитеррористической комиссии республики Ильдус Гараев.

На форум приедет и советник по реализации благотворительных программ Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Алексей Петров из Москвы, а также другие почётные гости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

8 часов назад

Верующим назвали 3 способа попросить прощения у умершего

Интересное в Казани

8 часов назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать

что такое защитный барьер от тараканов

Кулинария

день назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

Интересное в Казани

2 дня назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

ремонт сигнализации автомобиля в Челябинске

Не у нас

день назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Кулинария

день назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

Кулинария

день назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Кулинария

6 часов назад

Не выбрасываю вчерашнее картофельное пюре: добавляю два продукта и жарю хрустящие лепёшки

Кулинария

3 часа назад

Вместо шарлотки пеку яблочный пирог на сковороде: тесто замешиваю за пять минут, а духовка не нужна
Лайфхаки
25 минут назад

3 схемы посадки томатов без тесноты: как собрать больше урожая

Три понятные схемы посадки томатов, которые пом...

Кулинария

25 минут назад

Японский омлет получается пышным, словно суфле: готовлю на сковороде из обычных яиц

Интересное в Казани

день назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

Новости Казани

3 часа назад

Росприроднадзор оценил ущерб Волге от казанского Водоканала в 32 млн рублей

Новости Казани

4 часа назад

Жители Нижнекамска добились уборки мусора на кладбище
Жители севера Казани стали в десять раз реже жа...
Новости Казани
32 минуты назад

Жители севера Казани стали в десять раз реже жаловаться на воздух

Не у нас

5 часов назад

Биолог объяснила, какие витамины и минералы нельзя принимать вместе

Не у нас

5 часов назад

Каждый пятый россиянин хочет стать директором своей компании

Не у нас

5 часов назад

В России 64% кадровиков отказались доверять ИИ подбор сотрудников
Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних ...
Гид по Казани
5 дней назад

Куда пойти с детьми в Казани: идеи для осенних каникул