Лайфхаки

Яичные лотки против сквозняка: как временно закрыть щели у окна

Роман Медников Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Осенью и зимой многие замечают одну и ту же неприятность: окно вроде закрыто, а от подоконника всё равно тянет холодом. Это не строгая наука, но на бытовом уровне такой источник сквозняка легко вычислить даже без приборов. Я сам сталкивался с этим в старой квартире: створка была в порядке, а вот стык у подоконника явно пропускал воздух.

Сразу оговорюсь: способ с размоченными яичными лотками не заменяет нормальный ремонт. Но как временное решение, когда нужно быстро уменьшить продувание без лишних трат, он вполне рабочий. Я нашёл такой приём на одном из российских сайтов о доме и проверил логику: влажная бумажная масса действительно заполняет мелкие неровности лучше, чем сухой картон или случайно подложенная тряпка.

Почему дует именно из-под подоконника

Чаще всего проблема не в стекле и даже не в самой раме, а в зоне примыкания подоконника. Со временем материалы в шве стареют, где-то появляется маленькая щель, где-то крошится старый слой заполнения, и холодный воздух находит себе дорогу в комнату.


  • Стык между рамой и подоконником со временем может рассохнуться или чуть отойти;

  • под отделкой иногда остаются пустоты, которые раньше не ощущались, а в холодный сезон начинают «свистеть»;

  • грязь и пыль в щели мешают любому составу плотно лечь на поверхность;

  • изношенный уплотнитель на створке тоже усиливает ощущение, что дует именно снизу.

У меня сначала было ощущение, что тянет прямо из стеклопакета, но проверка рукой вдоль шва быстро показала: холоднее всего именно у подоконника. Так что перед любыми действиями лучше понять, откуда идёт воздух, а не заделывать всё подряд.

Лайфхак: проведите вдоль стыка влажной ладонью или тонкой бумажной салфеткой. Там, где есть движение воздуха, салфетка обычно слегка шевелится, а рукой холод ощущается заметнее.

Как приготовить бумажную массу из яичных лотков

Сами лотки подходят только картонные, прессованные, а не пластиковые. После замачивания они распадаются на волокна и превращаются в мягкую массу, чем-то похожую на простое папье-маше. Смысл в том, что она лучше повторяет форму неровной щели.


  • Разорвите картонные лотки на небольшие куски, чтобы они быстрее размокли;

  • залейте их тёплой или горячей водой и подождите, пока картон станет мягким;

  • отожмите лишнюю влагу, чтобы масса не была слишком жидкой;

  • если нужна более связная консистенция, можно добавить немного клея для бумаги или ПВА;

  • перемешайте всё до состояния плотной кашицы без крупных сухих кусочков.

Я бы не советовал делать смесь слишком мокрой. У меня с первого раза именно это и не вышло: масса получилась водянистой, и её было неудобно укладывать. Когда отжал сильнее, работать стало заметно проще.

Лайфхак: не готовьте сразу большой объём. Лучше сделать небольшую порцию на один подоконник, проверить консистенцию и при необходимости быстро домешать ещё.

Как нанести массу на щели и не испачкать всё вокруг

Здесь важна не столько скорость, сколько подготовка. Если просто вдавить массу в пыльную щель, держаться она будет хуже. А если поверхность сначала очистить, результат обычно аккуратнее.


  • Перед работой пройдитесь по стыкам сухой щёткой или жёсткой кистью;

  • уберите крошки, пыль и всё, что отслаивается;

  • плотно вдавите массу в щель пальцами, шпателем или любой узкой пластиной;

  • излишки сразу снимите влажной тряпкой, пока состав не подсох;

  • дайте слою спокойно высохнуть и не трогайте его лишний раз.

Мне удобнее было работать не широким инструментом, а старой пластиковой картой: ею легче продавить массу вдоль узкого шва. Следов на подоконнике почти не осталось, всё убралось обычной влажной тряпкой. Для временной меры результат оказался вполне спокойный: в комнате стало менее зябко именно возле окна.

Лайфхак: если щель длинная, разделите её на участки по 20–30 сантиметров. Так масса не успевает расползаться, и вы сразу видите, где нужно добавить ещё.

Елена Сергеева, жительница Казани: «У нас в спальне больше всего тянуло именно от подоконника, особенно по вечерам. Я попробовала этот способ на одном окне, потратила совсем немного времени, и уже в первую ночь стало заметно спокойнее — холодный поток почти не чувствовался».

Когда этот способ поможет, а когда лучше не тянуть с ремонтом

У приёма с бумажной массой есть нормальный бытовой потолок возможностей. Он хорош для мелких щелей и как временная защита на сезон. Но если под подоконником уже есть крупные пустоты или отделка заметно отходит, одной бумажной заделкой проблему не решить.


  • Если из щели тянет совсем сильно, причина может быть глубже, чем видимый шов;

  • если подоконник шатается или слышен явный сквозной поток, нужен более основательный ремонт;

  • если уплотнитель на створке изношен, стоит проверить и его состояние;

  • если откосы холодные по всей длине, вероятно, вопрос не только в одном стыке.

Иными словами, это не чудо-средство, а аккуратная временная мера. Но иногда именно такие простые решения и нужны: без лишних расходов, без спешки, чтобы пережить сезон и спокойно заняться ремонтом позже. Я бы использовал этот способ ещё раз, если нужно быстро сократить сквозняк на пару месяцев.

Если от окна тянет холодом, не спешите менять всё сразу. Сначала стоит проверить стык у подоконника и попробовать простое временное уплотнение из размоченных яичных лотков. Для небольших щелей этот приём действительно может сработать, а вот при сильном продувании лучше рассматривать уже полноценную герметизацию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Что нельзя ставить на новогодний стол 2027 года: какие блюда не понравятся Огненной Козе

Кулинария

8 часов назад

Вместо обычных блинов готовлю кружевные блинные мешочки: рецепт красивого завтрака с нежной начинкой для мамы

после обработки помещения от тараканов

Кулинария

день назад

Вместо обычного пирога испеку «Зимнюю улитку»: рецепт красивой выпечки с яблоками и ароматной начинкой

Гид по Казани

2 дня назад

Повод для впечатлений: взрослый день рождения в Казани

комбинированная чистка лица нижний новгород в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

На Новый год приготовлю мясные «Снежки»: рецепт сочных шариков под нежной сырной шапочкой

Кулинария

14 часов назад

На праздничный стол приготовлю куриные кармашки: рецепт с начинкой, которая делает мясо особенно сочным

Кулинария

2 часа назад

Пирог «Мамино счастье» готовлю с секретной заливкой: рецепт домашней выпечки, которая получается особенно нежной

Кулинария

день назад

Из слоеного теста делаю праздничные колокольчики: рецепт закуски, которая выглядит сложнее, чем готовится
Новости Казани
час назад

На М-7 под Казанью затор на 2,6 километра из-за аварии

На трассе М-7 под Казанью из-за ДТП образовалас...

Кулинария

23 минуты назад

На День матери приготовлю курицу в сливочном соусе с грушей: рецепт необычного горячего для семейного ужина

Не у нас

час назад

Журова: недопуск россиян из МЧМ грозит IIHF судебным разбирательством

Не у нас

час назад

Произведение Пушкина «Зимний вечер» прошло сокращение в учебнике для 3 класса

Не у нас

час назад

В Амазонии нашли оранжевого киллифиша, которому уже угрожает исчезновение
Онкопациентам Татарстана расширят доступ к новы...
Новости Татарстана
7 часов назад

Онкопациентам Татарстана расширят доступ к новым препаратам по ОМС

Не у нас

час назад

Чего ждать от сборной Венесуэлы, с которой сыграют футболисты из РФ

Не у нас

час назад

ФХР протестует против исключения сборной РФ с МЧМ-2023

Не у нас

час назад

Автоэксперт Тимашов сообщил, чем грозит отказ от балансировки колес в сборе
Весы показали минус 40: как в Казани возвращают...
Интересное в Казани
4 дня назад

Весы показали минус 40: как в Казани возвращают телу красивые контуры