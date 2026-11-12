75 улиц Чебоксар с зимним запретом парковки: где нельзя оставлять авто

Зимой такие ограничения появляются почти в каждом городе, и это не строгая формальность, а вполне приземлённая мера для уборки снега. Когда вдоль дороги стоит плотный ряд машин, техника проходит с трудом, а иногда и вовсе разворачивается обратно. На здоровье это никак не влияет, но на утренние нервы водителей — ещё как, поэтому список лучше проверить заранее, а не после поисков эвакуированной машины.

Что изменилось этой зимой

В Чебоксарах расширили перечень мест, где в холодный сезон нельзя парковаться. К привычным 66 точкам добавили ещё 9 участков, где автомобили особенно мешали уборке снега и проезду коммунальной техники. В итоге водителям стоит учитывать уже 75 зон с сезонными ограничениями.



На части улиц запрет сделали круглосуточным — там оставлять машину нельзя ни днём, ни ночью;



На других участках ввели ограничения по часам, когда техника чаще выходит на уборку;



В отдельных местах предусмотрена эвакуация, если автомобиль мешает расчистке дороги;



Основная причина изменений простая: брошенные вдоль обочин машины мешали проходу грейдеров и другой городской технике.



Если говорить без канцелярита, логика понятная: зимой дорога и так сужается из-за снега, а припаркованный автомобиль делает ситуацию ещё хуже. Я и сам не раз видел, как на узких улицах после такой стоянки остаётся одна полоса, и утром там начинается обычная зимняя нервотрёпка.

Лайфхак: если паркуетесь в незнакомом районе, потратьте одну минуту и осмотрите ближайшие знаки по обеим сторонам улицы. Зимой временные и сезонные ограничения легко пропустить, особенно в сумерках или во время снегопада.

Где запрет действует круглосуточно

На нескольких адресах правила стали жёстче. Там парковка запрещена постоянно, без деления на дневные и ночные часы.



Улица Розы Люксембург — по обеим сторонам;



Улица Асламаса — от кольца на Солнечном бульваре до проспекта Тракторостроителей;



Проезд между домами 6б и 8а по проспекту Тракторостроителей;



Улица Чернышевского — от Мате Залка до дома 17, корпус 2;



Улица Мичурина — от Гагарина до дома 45;



Улица Волкова — от Ашмарина до Бичурина.



Это как раз тот случай, когда надеяться на «я на десять минут» не стоит. На таких отрезках коммунальные службы рассчитывают, что дорога будет свободной всегда. Сначала я сомневался, насколько строго это проверяют, но в зимний сезон на таких участках обычно не церемонятся: технике нужно пройти, а не ждать владельца автомобиля.

Если автомобиль обычно ночует на одной из этих улиц, лучше заранее поискать запасное место во дворе, на соседнем разрешённом участке или на ближайшей стоянке. Это скучный совет, но он дешевле и спокойнее, чем потом тратить полдня на выяснение, где именно находится машина.

Где действуют ограничения по времени

На части улиц запрет не постоянный, а привязан к конкретным часам. Это удобнее для жителей, но требует внимательности: перепутать интервал очень легко.



Местный проезд по проспекту 9-й Пятилетки вдоль домов 16, корпус 1, и 18, корпус 2 — нельзя парковаться с 19:00 до 08:00;



Участок возле сквера Текстильщиков, от дома 13 до улицы Гайдара, 2 — запрет с 09:00 до 17:00;



Улица Волкова — от Бичурина до Магницкого, запрет с 09:00 до 17:00;



Улица Магницкого — от Волкова до Башмачникова, запрет с 08:00 до 19:00.



Такие временные рамки коварны тем, что вечером место кажется совершенно обычным, а утром уже работает ограничение. У меня однажды была похожая история в другом городе: оставил машину у знакомого дома, а потом понял, что ночью всё было разрешено, зато утром началось окно для уборки. Обошлось без последствий, но с тех пор привычка смотреть на время действия знака закрепилась намертво.

Лайфхак: сфотографируйте знак и табличку с часами на телефон, если оставляете машину до следующего дня. Это помогает не гадать утром, что именно там было написано, особенно если спешите и память вдруг начинает подводить.

Как не попасть на эвакуацию и лишние траты

Даже если речь идёт не о штрафе, а только о перемещении автомобиля, хлопот обычно хватает. Нужно искать машину, тратить время на звонки и поездки, а иногда и полностью перекраивать планы на день. Поэтому здесь лучше работает не героизм, а аккуратность.



Проверяйте, не относится ли ваша привычная парковка к сезонным зимним ограничениям;



Особенно внимательно смотрите знаки на узких улицах, у скверов, вдоль магистралей и местных проездов;



Не оставляйте автомобиль «до утра», если видите табличку с ночным или дневным интервалом запрета;



После сильного снегопада относитесь к таким ограничениям ещё серьёзнее — именно тогда техника выходит активнее;



Если сомневаетесь, лучше переставить машину на разрешённый участок, чем потом разбираться с последствиями.



Андрей Сергеев, водитель из Казани: «Я зимой всегда лишний раз перепроверяю таблички под знаками, потому что однажды чуть не оставил машину на участке с ночным запретом. С тех пор смотрю не только на сам знак, но и на часы действия — так спокойнее».

Лайфхак: заведите в телефоне простую заметку с адресами, где вы чаще всего оставляете машину зимой. Один раз проверили правила по своим маршрутам — и потом уже не приходится вспоминать на ходу, можно там парковаться или нет.

Смысл новых ограничений довольно понятный: город освобождает улицы для зимней уборки, а водителям лучше заранее подстроиться под этот режим. В Чебоксарах список расширили до 75 участков, причём часть из них теперь под круглосуточным запретом. Самое разумное решение здесь простое: смотреть на знаки, учитывать часы и не оставлять машину там, где она может помешать технике.