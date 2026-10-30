500 г йогурта под прессом: как сделать мягкий сыр за сутки

Это не строгая наука, но многие домашние способы работают именно за счёт терпения, а не сложной техники. С мягким сыром из йогурта история как раз такая: ничего варить не нужно, редких ингредиентов тоже не требуется. Я сначала сомневался, что из обычного йогурта получится что-то кроме густой намазки, но после суток в холодильнике масса и правда становится плотной, нежной и очень удобной для бутербродов.

Какой йогурт подойдёт лучше всего

Основа здесь простая, но от неё зависит почти всё. На российских кулинарных сайтах о домашней кухне чаще всего советуют брать натуральный белый йогурт без сахара и добавок. Лучше, если он изначально густой: тогда результат будет предсказуемее, а ждать лишние часы не придётся.



Подойдёт натуральный йогурт без фруктового наполнителя, сахара и ароматизаторов;



Удобнее использовать густой йогурт, в том числе греческий, если он есть под рукой;



Для одной порции достаточно около 500 г йогурта;



Соль добавляют в небольшом количестве — примерно половину чайной ложки на 500 г, чтобы вкус был ярче и влага уходила быстрее.



Я пробовал делать такой сыр из более жидкого йогурта — получилось, но выход был меньше, а ткань пришлось менять, потому что сыворотки оказалось заметно больше. Так что густая основа здесь не прихоть, а вполне практичный выбор.

Лайфхак: если сомневаетесь в густоте йогурта, переверните закрытую банку на пару секунд. Если масса почти не движется, для этого способа она подойдёт лучше, чем совсем текучий вариант.

Как собрать простую конструкцию для сцеживания

Самый спокойный этап — собрать всё один раз и дальше просто не мешать продукту. Никаких специальных форм у меня не было: хватило миски, сита и чистой ткани. Это как раз тот случай, когда обычная кухонная посуда справляется не хуже отдельных приспособлений.



Возьмите глубокую миску и установите сверху сито или дуршлаг;



Важно, чтобы между дном сита и дном миски оставалось место для сыворотки — около 4–5 см;



Сито лучше застелить марлей в несколько слоёв или тонким хлопковым полотенцем;



Йогурт заранее перемешайте с солью до более-менее однородного состояния;



Переложите массу в центр ткани и аккуратно соберите края.



Дальше ткань можно завязать узлом, чтобы масса держала форму. Сверху обычно ставят небольшое блюдце и лёгкий груз около 500 г. Я использовал банку с водой: способ простой, и ничего покупать не нужно. Главное — не давить слишком сильно, иначе сыр получится слишком плотным и местами суховатым.

Лайфхак: перед тем как выкладывать йогурт, слегка смочите марлю чистой холодной водой и хорошо отожмите. Так масса меньше прилипает к ткани, и потом её проще переложить в контейнер без потерь.

Сколько ждать и какой получится результат

Самое трудное здесь — не заглядывать каждые полчаса. Основное время уходит не на готовку, а на ожидание. Обычно конструкцию убирают в холодильник примерно на 24 часа. За это время лишняя жидкость уходит, а масса становится плотной и пластичной.



Через 24 часа получается мягкий сливочный сыр для намазывания на хлеб;



Если подержать дольше — около 36–48 часов — текстура будет заметно плотнее;



Чем дольше уходит сыворотка, тем более собранным и солоноватым становится вкус;



Готовность удобно оценивать ложкой: масса должна держаться комком, а не растекаться.



У меня первый раз сыр получился чуть мягче, чем хотелось, потому что я пожалел времени и снял его раньше. Формально он уже был готов, но для шариков не подходил. Зато на тостах и с огурцом пошёл отлично. Так что здесь нет одной обязательной точки: можно остановиться на той консистенции, которая удобна именно вам.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я делала такой сыр из обычного натурального йогурта на выходных. Вечером поставила в холодильник, а на следующий день получила густую намазку — ушло совсем немного времени, зато завтрак сразу стал интереснее».

Как подать и где хранить домашний сыр

После сцеживания сыр лучше сразу переложить в чистую стеклянную банку или керамический контейнер с крышкой. Вкус у него спокойный, поэтому он хорошо дружит и с травами, и с овощами, и просто с тёплым хлебом. Мне больше всего понравился самый простой вариант: немного сушёного чеснока и щепотка орегано.



Сыр можно использовать как намазку для бутербродов и тостов;



Его удобно добавлять к свежим томатам, огурцам и зелени;



Из более плотной массы можно скатать небольшие шарики влажными руками;



Для вкуса подойдут сушёные травы, паприка или немного чёрного перца;



Хранить продукт лучше в холоде, в чистой закрытой посуде.



Если делаете шарики, их иногда заливают маслом, чтобы они меньше обветривались и постепенно набирали аромат специй. Но и без этого способ работает. Я бы только не готовил слишком большую порцию с первого раза: удобнее понять свою любимую текстуру на 500 г йогурта, а уже потом увеличивать объём.

Лайфхак: если хотите аккуратную подачу без возни, переложите готовый сыр в небольшую банку и сверху посыпьте сушёными травами. В холодильнике он настоится, а утром останется только открыть крышку и намазать на хлеб.

В итоге способ действительно рабочий: нужен только натуральный йогурт, соль и сутки ожидания. Никакой сложной кулинарии здесь нет, зато результат получается очень домашним и понятным по составу. Если любите мягкие сыры и не хотите переплачивать за магазинные намазки, этот вариант стоит попробовать хотя бы один раз.