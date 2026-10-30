Лайфхаки

3 способа сделать подошву менее скользкой зимой

Роман Медников Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Зимой любая дорога у дома вдруг превращается в проверку на равновесие. Это не строгая наука, но многие замечают: даже тёплая и вроде бы добротная обувь на холоде начинает вести себя хуже, чем в магазине. На здоровье напрямую это не влияет, но устойчивость под ногами точно делает прогулку спокойнее. Я собрал только те способы, которые можно объяснить без чудес и сделать дома без лишней суеты.

С чего начать перед любой обработкой

Самая частая ошибка — наносить что угодно на грязную подошву. Если на ней уже есть уличная плёнка, остатки реагентов и пыль, временный эффект будет, но недолгий. У меня это сработало именно после нормальной подготовки: потратил около десяти минут, зато состав лёг ровнее.


  • Сначала вымойте подошву жёсткой щёткой с мылом. Особое внимание — углублениям протектора, куда забивается грязь.

  • После мытья обувь лучше полностью высушить при комнатной температуре. На влажной поверхности любые средства держатся хуже.

  • Осмотрите сам рисунок подошвы. Если протектор почти стёрт и стал гладким, домашние способы помогут лишь частично.

  • Проверьте материал. Плотная резина и похожие на неё материалы обычно переносят лёгкую обработку лучше, чем слишком мягкие и пористые поверхности.

Лайфхак: перед обработкой протрите подошву сухой салфеткой и проведите по ней рукой в перчатке. Если поверхность кажется жирной или слишком гладкой, сначала лучше обезжирить её, а уже потом переходить к следующему шагу.

Простые способы для дома без сложных покупок

На российских сайтах о быте и лайфхаках часто советуют начать с самого мягкого варианта — очистки и обезжиривания подошвы. Я тоже отношусь к этому спокойнее, чем к слишком агрессивным идеям. Чуда ждать не стоит, но иногда уже этого хватает, чтобы обувь перестала скользить так сильно.


  • Ватный диск можно слегка смочить столовым уксусом или спиртом и протереть подошву. Смысл в том, чтобы убрать налёт и лишний глянец.

  • Обрабатывать лучше всю нижнюю поверхность, а не только пятку или носок. Иначе обувь будет вести себя неровно.

  • После протирания стоит дать подошве немного подсохнуть. Выходить сразу, пока поверхность влажная, не лучшая идея.

  • Если обувь новая, сначала попробуйте средство на небольшом участке. Иногда материал неожиданно меняет вид или становится слишком жёстким.

Лайфхак: если времени мало, держите у двери маленький набор — ватные диски, салфетки и флакон со спиртом. Тогда перед выходом не придётся искать всё по шкафам, а сама обработка займёт буквально пару минут.

Есть и более заметный по результату домашний приём — сделать подошву чуть более цепкой за счёт тонкого шероховатого слоя. Но тут уже важна аккуратность. Я бы не стал покрывать всю поверхность толстым слоем чего-либо: обувь потом выглядит так, будто её чинили в спешке на лестничной клетке.


  • Для гладкой платформы иногда используют тонкий слой влагостойкого клея и мелкий песок. Получается временная шероховатость.

  • Наносить такой слой лучше только на отдельные участки, которые не мешают естественному перекату стопы.

  • После нанесения обуви нужно дать полностью просохнуть. Если поторопиться, песок быстро осыплется.

  • Этот способ скорее временный и требует проверки перед выходом: часть покрытия может стереться быстрее, чем кажется.

Что работает как временная мера перед выходом

Когда уже надо идти, а на улице лёд, люди хватаются за всё подряд. Часть советов выглядит сомнительно, часть — вполне разумно как короткая мера на один выход. Я бы относился к таким решениям без романтики: это именно временная помощь, а не обработка «на всю зиму».


  • Тканевый лейкопластырь иногда наклеивают на сухую подошву небольшими полосками. Он даёт шероховатость, но быстро стирается и может отклеиться на мокром снегу.

  • Некоторые используют составы с канифолью. Они действительно делают поверхность менее скользкой на короткое время, но оставляют следы и требуют аккуратности.

  • Съёмные противоскользящие накладки для обуви часто надёжнее самодельных идей, особенно если ходить приходится много.

  • Если путь короткий, иногда лучше выбрать маршрут подлиннее, но по очищенной дорожке, чем проверять каждый народный способ на первом же льду.

Лайфхак: перед тем как выйти из дома после любой обработки, сделайте несколько шагов по плитке в подъезде или на сухом коврике. Так сразу понятно, не стало ли покрытие слишком липким или, наоборот, бесполезным.

Ирина Павлова, жительница Казани: «Я однажды просто хорошо отмыла подошву и протёрла её спиртом перед выходом. Не скажу, что обувь стала как у альпиниста, но на укатанном снегу идти было заметно спокойнее, чем раньше».

Когда лучше не экспериментировать

Не каждый способ подходит любой обуви. Иногда проще признать, что проблема не в домашнем уходе, а в самой подошве. У меня так было с одной парой: что ни делай, на морозе она оставалась подозрительно гладкой.


  • Если подошва уже сильно изношена, домашняя обработка не заменит нормальный протектор.

  • Слишком агрессивные составы могут испортить внешний вид материала или сделать его жёстче.

  • Если обувь дорогая и новая, лучше сначала попробовать самые мягкие варианты без лишних экспериментов.

  • Для постоянной зимней ходьбы надёжнее выбирать обувь с выраженным рельефом подошвы, чем каждый раз спасать гладкую пару подручными средствами.

В итоге самые разумные способы простые: отмыть подошву, обезжирить её и при необходимости добавить временную шероховатость. Громкие обещания про эффект на весь сезон я бы делил как минимум на два. Но несколько спокойных приёмов действительно помогают сделать зимнюю обувь менее скользкой. Главное — проверять результат дома, а не на первом обледенелом тротуаре.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Вместо шарлотки пеку яблочный пирог на сковороде: тесто замешиваю за пять минут, а духовка не нужна

Полезное

2 часа назад

Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах

средство от борщевика как наносить от дождя

Кулинария

день назад

Японский омлет получается пышным, словно суфле: готовлю на сковороде из обычных яиц

Интересное в Казани

2 дня назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать

душевые кабины сборка и установка в Москве

Кулинария

день назад

Картофельное пюре получается клейким и тягучим: что нельзя делать после варки картошки

Кулинария

день назад

Из стакана кефира и двух яиц готовлю пышный завтрак: получается вкуснее привычных оладий

Не у нас

день назад

В России идут заказы на новый Nissan Dayz за 990 тыс. рублей

Кулинария

день назад

Домашние котлеты разваливаются на сковороде: почему лишнее яйцо не всегда спасает фарш

Кулинария

4 часа назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю с картошкой и готовлю румяные овощные вафли
Новости Казани
5 часов назад

Экс-глава «Атланта» возглавил генконсульство Беларуси в Казани

Дмитрий Харитончик стал первым генконсулом Бела...

Наука

14 минут назад

Школьникам Казани предложили 100 видеозадач по физике

Интересное в Казани

4 часа назад

От финансовой пирамиды в Челнах до 100 закрытых дел: как казанские юристы брались за дела, которые годами висели без результата

Новости Татарстана

46 минут назад

Курорт «Вятка» в Татарстане станет круглогодичным: новые вложения и планы

Новости Татарстана

час назад

Синоптики предупредили татарстанцев о резком похолодании до минус 10
Пенсии за ноябрьские праздники в Татарстане вып...
Новости Татарстана
6 часов назад

Пенсии за ноябрьские праздники в Татарстане выплатят досрочно

Новости Казани

час назад

Центр фигурного катания в Казани получил новый подряд на 348 млн рублей

Кулинария

час назад

Вместо привычной запеканки из творога готовлю нежные творожные шарики: снаружи хрустят, внутри мягкие

Новости Татарстана

2 часа назад

На трассе М12 в Татарстане перекрыли движение из-за опрокинувшегося грузовика
Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: расск...
Интересное в Казани
4 дня назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке