3 способа переделать старые джинсы в полезный декор для дома

Старые джинсы часто лежат на дальней полке до тех пор, пока рука всё-таки не тянется к пакету «на выброс». А зря. Это не строгая наука, но многие замечают: плотный деним и после долгой носки выглядит в интерьере уместно, особенно если вещь уже с красивой потёртостью и мягкой фактурой. Я сам сначала относился к этой идее с осторожностью, но после пары проб понял: из джинсов действительно получаются вещи, которые выглядят не кустарно, а вполне аккуратно.

Я подсмотрел несколько таких решений на российских сайтах о доме и рукоделии и выбрал те, что можно повторить без сложной подготовки. Без громких обещаний: не каждая переделка выйдет как из салона, но пару полезных и симпатичных вещей для дома сделать вполне реально за один вечер.

Настенный органайзер из карманов

Самая удобная часть старых джинсов — это, конечно, карманы. Они уже готовы к работе: плотные, крепкие и нужного размера для мелочей. У меня такой вариант особенно хорошо прижился у рабочего стола, где вечно скапливаются ручки, блокноты и зарядные провода.



Срежьте задние или передние карманы с небольшим припуском ткани, чтобы их было проще пришить к основе;



В качестве основы подойдёт кусок плотной ткани, старый текстильный чехол или прямоугольник из штанины;



Карманы лучше размещать не вплотную, а с небольшим промежутком, чтобы ими было удобно пользоваться;



Для крепления можно использовать швейную машину или ручной шов, если карманов немного;



Готовый органайзер удобно повесить в прихожей, у письменного стола или возле кровати.



Лайфхак: если ткань у джинсов слишком мягкая и органайзер провисает, вложите с изнанки ещё один плотный слой ткани. Я однажды пропустил этот шаг, и вся конструкция выглядела грустно уже через день.

Мне нравится, что такой способ не требует идеальной аккуратности. На дениме мелкие неровности почти не бросаются в глаза, а лёгкая небрежность здесь даже идёт на пользу.

Подставки и салфетки для стола

Плотные швы и ровные участки ткани тоже можно пустить в дело. Из них получаются подставки под кружки, небольшие коврики под чайник или простые салфетки для сервировки. Смотрится спокойно, без лишнего декора, особенно если у вас дома много дерева, серого текстиля или простая светлая посуда.



Для круглых подставок удобно использовать длинные плотные полосы, например, части боковых швов;



Полосу можно сворачивать по спирали и фиксировать нитками или клеем для рукоделия;



Для салфеток подойдут прямоугольники из ровной части штанины;



Края можно оставить ровными или слегка распустить, чтобы получилась аккуратная бахрома;



Перед работой ткань лучше постирать и высушить, чтобы готовое изделие потом не дало неожиданную усадку.



Лайфхак: если хотите, чтобы подставка получилась плотнее, укладывайте полосы очень туго с самого центра. Я сначала сделал свободную скрутку, и кружка на ней стояла не так уверенно, как хотелось бы.

Этот вариант хорош ещё и тем, что в дело идут даже узкие остатки ткани. Когда джинсы уже не годятся на что-то большое, на столовый декор они всё равно часто подходят отлично.

Наволочка из лоскутов денима

Если джинсов накопилось несколько пар, можно сделать декоративную наволочку. Такой текстиль выглядит заметно интереснее, чем кажется на словах. За счёт разницы в оттенках — от тёмно-синего до почти голубого — поверхность получается объёмной и живой.



Нарежьте ткань на квадраты или прямоугольники примерно одинакового размера;



Разложите детали заранее на полу или на столе, чтобы понять, как лучше чередовать светлые и тёмные участки;



Сшейте элементы в одно полотно, а затем соедините его с задней частью наволочки;



Если не хочется возиться с застёжкой, можно сделать запах — это проще и быстрее;



Швы лучше прогладить, тогда наволочка будет выглядеть аккуратнее и не станет топорщиться.



Скажу честно: именно с наволочкой у меня ушло больше всего времени. Не на шитьё, а на подбор кусочков по цвету. Но результат того стоил — подушка сразу делает комнату чуть собраннее, как будто интерьером наконец занялись, а не просто переставили вазу с места на место.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я пустила в дело две старые пары джинсов и сшила небольшой органайзер в прихожую. На работу ушёл один вечер, зато ключи, расчёска и квитанции больше не лежат где попало».

Что важно учесть перед переделкой

Чтобы результат не разочаровал, есть несколько простых правил. Они несложные, но сильно экономят время и нервы. Я на них как раз и споткнулся в первых попытках.



Слишком тонкие, сильно растянутые джинсы лучше не брать для вещей, которые должны держать форму;



Перед работой ткань стоит постирать и полностью высушить;



Если на джинсах есть очень жёсткие утолщения, заранее подумайте, возьмёт ли их ваша швейная машина;



Для заметных изделий лучше выбирать участки без пятен и сильных повреждений;



Не пытайтесь использовать сразу всю вещь: иногда одна удачная деталь ценнее, чем попытка спасти каждую полоску ткани.



Лайфхак: разложите джинсы на полу и сразу отметьте, какие части пойдут на крупные детали, а какие — на мелкие. Я однажды начал резать без плана и очень быстро испортил самый ровный кусок ткани на ерунду.

С денимом вообще удобно работать именно поэтапно: сначала выбрать лучший фрагмент, потом решить, что из него логичнее сделать, и только после этого резать. Тогда и отходов меньше, и результат аккуратнее.

Если коротко, старые джинсы — это не мусор, а вполне рабочий материал для дома. Из них проще всего делать органайзеры, подставки и декоративные наволочки: всё это выглядит спокойно, служит долго и не требует больших затрат. Главное — не пытаться сделать слишком много сразу и выбирать проекты по силам. Тогда переделка не превратится в утомительную затею, а действительно принесёт пользу.