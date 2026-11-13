3 способа не отдать деньги мошеннику, если он звонит «от начальства»

В таких историях нет ничего сложного по схеме, но именно поэтому люди и попадаются. Это не строгая наука, однако многие замечают одну и ту же вещь: чем увереннее голос в трубке и чем сильнее ощущение срочности, тем проще ошибиться. На здоровье это, конечно, не влияет, но на кошелёк — ещё как, поэтому несколько бытовых правил здесь действительно работают.

Поводом стала новость о том, как молодой человек снова обманул сотрудников торговли, представляясь директором и требуя срочно перевести деньги. Схема старая, но, как показывает практика, до сих пор действует. Я и сам замечал: когда собеседник давит словами «сейчас же» и «не теряй время», голова на секунду выключает сомнения.

Почему такие звонки всё ещё работают

Главный расчёт здесь не на доверчивость в чистом виде, а на спешку. Человеку говорят, что сломалась касса, срочно нужен перевод, руководитель занят, а решать надо прямо сейчас. В такой момент многие боятся не мошенника, а того, что их потом обвинят в бездействии.

Ещё один момент — привычка подчиняться голосу «сверху». Если звонящий говорит уверенно, называет должность, торопит и использует рабочие слова, это звучит правдоподобно. Я встречал похожие советы на российских сайтах о лайфхаках и безопасности: аферисты часто берут не хитростью, а правильно выбранным тоном.

Наконец, людей сбивает бытовая правдоподобность просьбы. Ремонт кассы, срочная оплата, проблемы с поставкой — всё это звучит не как фантазия, а как обычная рабочая суета. Именно поэтому схема цепляет даже тех, кто в целом считает себя осторожным.

Что сделать прямо во время разговора

Первое правило простое: не переводить деньги сразу ни при каких словах о срочности. Если речь идёт о деньгах компании, оплатах, переводах или выручке, нужно хотя бы на пару минут остановиться. Эта пауза часто и ломает весь расчёт мошенника.

Лайфхак: положите трубку и перезвоните руководителю по номеру, который у вас уже записан, а не по тому, который назвал собеседник. Это занимает около минуты, зато сразу убирает половину риска. У меня этот приём работает лучше всего именно потому, что он очень скучный и приземлённый — без героизма, просто проверка.

Если дозвониться не получается, стоит связаться с коллегой, старшим смены или бухгалтерией, если такая возможность есть. Когда вопрос касается денег, лишняя перепроверка выглядит не как медлительность, а как нормальная рабочая осторожность. Мошенники как раз и рассчитывают, что человек постесняется «беспокоить начальство».

Полезно обращать внимание и на манеру разговора. Если собеседник запрещает кому-то звонить, нервничает из-за уточняющих вопросов или требует полной секретности, это очень плохой признак. В нормальной рабочей ситуации проверка реквизитов и звонок руководителю никого не раздражают.

Можно заранее держать в голове простую фразу: «Я не решаю вопросы переводов без подтверждения». Она звучит сухо, но помогает не поддаться давлению. Когда формулировка готова заранее, говорить её проще, чем придумывать ответ на ходу.

Какие правила стоит ввести на работе

Если в магазине, аптеке или салоне связи работают посменно, лучше заранее договориться о едином порядке действий. Например, любые переводы из кассы, любые новые реквизиты и любые «срочные» оплаты подтверждаются только через известный контакт руководителя. Без таких правил люди каждый раз действуют на свой страх и риск.

Лайфхак: распечатайте короткую памятку из 3–4 строк и положите её рядом с кассой или рабочим столом. Вроде бы мелочь, но в нервный момент именно бумажка перед глазами помогает собраться быстрее, чем воспоминания о вчерашнем инструктаже. Я однажды делал себе такую памятку для бытовых платежей дома, и она неожиданно оказалась полезнее заметок в телефоне.

Ещё один разумный шаг — разделить полномочия. Один сотрудник не должен в одиночку принимать решение о срочном переводе денег, если это вообще не входит в его обычные обязанности. Чем меньше импровизации в денежных вопросах, тем меньше шансов, что кто-то поверит убедительному голосу.

Неплохо работает и простое обсуждение реальных случаев с коллективом. Без запугивания, спокойно: вот схема, вот на что давят, вот где люди чаще всего ошибаются. После такого разговора фраза «директор срочно просит перевести деньги» уже не звучит как нечто редкое и неожиданное.

Ольга Николаева, продавец из Казани: «У нас однажды был похожий звонок, тоже пытались давить срочностью. Я сначала занервничала, но всё-таки перезвонила управляющей по своему номеру и сразу выяснилось, что это обман. С тех пор у нас правило простое: никакие переводы без двойной проверки».

На что ещё стоит смотреть, чтобы не ошибиться

Подозрение должно вызывать всё, что выбивается из обычного порядка. Если начальство никогда не просило переводить деньги через телефонные указания, а тут вдруг просит, это уже повод остановиться. Любое резкое изменение привычной схемы лучше считать сомнительным до подтверждения.

Стоит насторожиться, если речь идёт о личной карте, неизвестных реквизитах или просьбе использовать наличные из кассы. В обычной работе финансовые вопросы всё-таки оформляются понятнее и спокойнее. Чем больше тумана в деталях, тем меньше оснований торопиться.

Отдельный сигнал — попытка вызвать чувство вины. Мошенники любят фразы вроде «из-за тебя встанет работа» или «если сорвём оплату, будут проблемы». Это неприятно слышать, но именно на это и сделан расчёт. Я бы в такой ситуации специально замедлился, даже если очень хочется поскорее «решить вопрос».

Полезно также помнить, что вежливый отказ — это не грубость. Проверить информацию, уточнить реквизиты, перезвонить по официальному номеру — нормальные действия. Если человек на том конце линии злится из-за обычной проверки, значит, проверка была очень кстати.

В итоге всё сводится не к сложной технике, а к нескольким трезвым привычкам. Не верить срочности на слово, не переводить деньги без подтверждения и не бояться перепроверять даже очевидные на первый взгляд указания. Такие схемы держатся на чужой спешке, а спешку как раз можно выключить. Иногда одной минуты и одного обратного звонка достаточно, чтобы сохранить и деньги, и нервы.