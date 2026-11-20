Осенние распродажи вроде бы ещё не начались в полную силу, а интерес к скидкам уже заметно вырос. Это не строгая наука, но многие замечают один и тот же сценарий: как только впереди маячит сезон акций, люди начинают заранее сравнивать цены, собирать промокоды и откладывать покупки в избранное. По свежим данным аналитиков МегаФона, особенно активно так делают молодые россияне.

Что показало исследование

В октябре 2026 года пользователи 18–24 лет стали заметно чаще заходить на сервисы со скидками, акциями и промокодами. Объём мобильного трафика у этой группы вырос на 43% по сравнению с сентябрём. Если смотреть средний расход трафика за сутки, прибавка составила 38%.



У аудитории 25–34 лет рост оказался гораздо скромнее — 6% к сентябрю;



У пользователей 35–44 лет прибавка составила менее 1%;



Самый заметный всплеск интереса пришёлся именно на октябрь;



Среди молодых пользователей особенно выделились мужчины: их трафик вырос на 53% по сравнению с предыдущим месяцем.



Если говорить совсем просто, молодые пользователи начали готовиться к сезону выгодных покупок заранее, а не в тот момент, когда на витринах уже везде висят яркие баннеры. Я и сам замечал: если искать предложение не в день ажиотажа, а чуть раньше, выбор спокойнее, а сравнивать удобнее.

Лайфхак: если планируете крупную покупку, заведите отдельную заметку в телефоне и заранее внесите туда 3–5 нужных товаров. Рядом удобно записать обычную цену, чтобы потом не попасться на формальную «скидку», которая на деле почти ничего не меняет.

Почему именно молодёжь включилась раньше остальных

Судя по динамике, молодые пользователи быстрее реагируют на приближение распродаж. Причин тут может быть несколько, и все они довольно житейские.



Привычка постоянно сравнивать предложения. Молодые пользователи чаще переключаются между площадками и не любят покупать первое попавшееся;



Интерес к промокодам и акциям. Для этой аудитории поиск дополнительной выгоды уже стал обычной частью покупки;



Активное использование мобильного интернета. Когда всё под рукой, проверить цену и условия проще в любой свободный момент;



Желание подготовиться заранее. Многие предпочитают сначала присмотреть товар, а уже потом решать, покупать его сразу или дождаться более удобного момента.



Отдельно в исследовании отмечено, что молодые мужчины в октябре проявили особенно высокий интерес к скидочным сервисам. Они обеспечили почти три четверти всего трафика в группе 18–24 лет. Цифра заметная, хотя сам по себе вывод не значит, что остальные совсем выпали из этой истории. Просто одна часть аудитории оказалась активнее другой.

Лайфхак: перед покупкой проверьте не только цену, но и условия акции. У меня пару раз было так: предложение выглядело выгодным, а потом выяснялось, что нужный размер, цвет или вариант товара в скидку не входит. Пара минут проверки обычно экономит и деньги, и раздражение.

Какие возрастные группы остаются самыми активными

При всём интересе молодёжи главными пользователями скидочных сервисов по-прежнему остаются не они. Самая активная категория по доле трафика — россияне 35–44 лет. В сентябре и октябре на них пришлось 40% всего трафика на таких площадках.



Пользователи 35–44 лет дали 40% общего трафика;



Аудитория 45–54 лет обеспечила 26%;



Россияне 25–34 лет — 18%;



Молодёжь 18–24 лет показала самый заметный рост, но не самую большую общую долю.



На практике это выглядит вполне логично. Молодые быстрее подхватывают волну интереса, а более взрослые пользователи чаще уже системно следят за выгодными предложениями. То есть одни устроили резкий рывок, а другие давно идут ровным темпом и не первый сезон.

Елена Сергеева, жительница Казани: «Я давно заметила, что лучше искать нужную вещь не в день распродажи, а хотя бы за неделю до неё. Тогда видно, где цена была обычной, а где скидку просто красиво оформили, и выбрать намного проще».

В каких регионах интерес рос быстрее всего

Самую заметную динамику среди молодых пользователей показали несколько регионов. Лидером стал Санкт-Петербург: в октябре трафик на скидочных площадках там вырос в 3,3 раза по сравнению с сентябрём. В Свердловской области рост составил 3,2 раза, а в Тамбовской области — 2,8 раза.



Санкт-Петербург — рост в 3,3 раза;



Свердловская область — рост в 3,2 раза;



Тамбовская область — рост в 2,8 раза;



Среди всех жителей страны по интересу к скидкам на одного пользователя выделились Ивановская область, Ставропольский и Хабаровский края;



В пятёрку также вошли Забайкальский и Краснодарский края.



Тут важно не путать два разных показателя. Где-то быстрее вырос интерес именно у молодёжи, а где-то в целом жители региона чаще пользуются такими сервисами в расчёте на одного человека. Это не одно и то же, но вместе цифры дают понятную картину: охота за выгодными предложениями стала привычкой уже не для узкой аудитории, а для очень разных возрастов и регионов.

Лайфхак: если видите, что распродажи вот-вот начнутся, не спешите с первой покупкой. Лучше открыть 2–3 проверенных сервиса, сравнить цену, наличие и условия доставки, а потом уже принимать решение. У меня такой приём занимает около пяти минут, зато спасает от спонтанных трат.

Главный вывод простой: молодёжь в этом сезоне начала искать скидки заметно раньше, чем обычно ждут от осенних распродаж. Самый сильный рост показала группа 18–24 лет, особенно мужчины, но по общей активности лидируют всё же более взрослые пользователи. Похоже, привычка искать выгоду заранее становится нормой, а не редким поведением накануне больших акций. И, если честно, в этом есть здравый смысл: спокойный поиск почти всегда полезнее, чем покупка на эмоциях.