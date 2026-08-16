Жаренная картошка не покрывается хрустящей корочкой из-за одной привычки: большинство делает это перед жаркой
PROKAZAN
Картошка может провести на сковороде полчаса и всё равно остаться мягкой и бледной. Часто проблема начинается ещё до жарки: нарезанные клубни моют или замачивают, а затем отправляют на сковороду мокрыми.
Вода на поверхности должна сначала испариться, и только потом картофель начнёт нормально подрумяниваться. Поэтому после промывания ломтики важно тщательно обсушить. Второе правило — не переполнять сковороду и не перемешивать картошку каждую минуту.
- Подготовка: 10 минут
- Приготовление: 20–25 минут
- Общее время: около 35 минут
- Сложность: простая
- Выход: 3–4 порции
Какой получается вкус
Снаружи картофель получается золотистым и хрустящим, а внутри остаётся мягким. Если добавить лук ближе к концу, он успевает подрумяниться и становится сладковатым, но не сгорает раньше картошки.
Особенно хорошо для жарки подходят клубни, которые сохраняют форму и не слишком быстро развариваются.
Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше после нарезки я промывала картофель и почти сразу отправляла его на сковороду. В итоге первые минуты он буквально парился. Теперь раскладываю ломтики на полотенце и хорошо промакиваю — корочка появляется намного быстрее. И ещё стараюсь не трогать картошку, пока нижняя сторона не подрумянится.
Что понадобится
- картофель — 800 г;
- репчатый лук — 1 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный перец — по вкусу;
- зелень — по желанию.
Для такой порции нужна достаточно широкая сковорода. Если посуда небольшая, лучше пожарить картофель в два захода.
Как приготовить
- Очистите картофель и нарежьте брусочками или ломтиками примерно одинаковой толщины.
- При желании быстро промойте картофель холодной водой, чтобы убрать часть поверхностного крахмала.
- После этого наступает самый важный этап — тщательно обсушите картофель бумажными или чистыми кухонными полотенцами. Поверхность должна быть практически сухой.
- Хорошо разогрейте широкую сковороду и добавьте растительное масло.
- Выложите картофель относительно свободным слоем. Не накрывайте крышкой.
- Первые 4–5 минут не перемешивайте. Дайте нижней стороне спокойно подрумяниться.
- Переверните картофель лопаткой и продолжайте жарить, перемешивая примерно раз в несколько минут, а не постоянно.
- Примерно за 7–8 минут до готовности добавьте нарезанный лук.
- Посолите ближе к концу приготовления, добавьте перец и аккуратно перемешайте.
Для образования румяной поверхности продукту нужен достаточно сухой и сильный нагрев: Serious Eats при приготовлении хрустящего картофеля также уделяет особое внимание удалению лишней поверхностной влаги перед подрумяниванием.
Совет: после промывания выложите нарезанный картофель одним слоем на полотенце, накройте вторым и слегка прижмите руками. Это быстрее, чем пытаться промокнуть каждый кусочек отдельно.
Что чаще всего портит результат
- Отправляют мокрый картофель на сковороду. Сначала начинает испаряться вода, поэтому нормальное подрумянивание задерживается.
- Переполняют сковороду. Температура снижается, образуется много пара, и картофель начинает тушиться.
- Сразу накрывают крышкой. Пар остаётся внутри, а поверхность размягчается.
- Постоянно перемешивают. Ломтики не успевают достаточно долго соприкасаться с горячей поверхностью, чтобы образовалась корочка.
- Слишком рано добавляют лук. Он может сгореть раньше, чем приготовится картофель.
Если порция большая, лучше использовать две сковороды или приготовить картошку партиями. Попытка вместить килограмм нарезанных клубней в маленькую посуду почти всегда мешает получить выраженную корочку.
С чем подавать
Жареную картошку лучше есть сразу после приготовления. Она хорошо сочетается с грибами, мясом, рыбой, солёными огурцами или простым овощным салатом.
Главное правило — не отправлять мокрые ломтики на раскалённую сковороду. Хорошо обсушите картофель, оставьте между кусочками немного пространства и не спешите их переворачивать. Тогда вместо мягких бледных ломтиков получится картошка с румяной хрустящей корочкой.
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