Жаренная картошка не покрывается хрустящей корочкой из-за одной привычки: большинство делает это перед жаркой

Картошка может провести на сковороде полчаса и всё равно остаться мягкой и бледной. Часто проблема начинается ещё до жарки: нарезанные клубни моют или замачивают, а затем отправляют на сковороду мокрыми.

Вода на поверхности должна сначала испариться, и только потом картофель начнёт нормально подрумяниваться. Поэтому после промывания ломтики важно тщательно обсушить. Второе правило — не переполнять сковороду и не перемешивать картошку каждую минуту.

Подготовка: 10 минут

Приготовление: 20–25 минут

Общее время: около 35 минут

Сложность: простая

Выход: 3–4 порции

Какой получается вкус

Снаружи картофель получается золотистым и хрустящим, а внутри остаётся мягким. Если добавить лук ближе к концу, он успевает подрумяниться и становится сладковатым, но не сгорает раньше картошки.

Особенно хорошо для жарки подходят клубни, которые сохраняют форму и не слишком быстро развариваются.

Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше после нарезки я промывала картофель и почти сразу отправляла его на сковороду. В итоге первые минуты он буквально парился. Теперь раскладываю ломтики на полотенце и хорошо промакиваю — корочка появляется намного быстрее. И ещё стараюсь не трогать картошку, пока нижняя сторона не подрумянится.

Что понадобится

картофель — 800 г;

репчатый лук — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

зелень — по желанию.

Для такой порции нужна достаточно широкая сковорода. Если посуда небольшая, лучше пожарить картофель в два захода.

Как приготовить

Очистите картофель и нарежьте брусочками или ломтиками примерно одинаковой толщины. При желании быстро промойте картофель холодной водой, чтобы убрать часть поверхностного крахмала. После этого наступает самый важный этап — тщательно обсушите картофель бумажными или чистыми кухонными полотенцами. Поверхность должна быть практически сухой. Хорошо разогрейте широкую сковороду и добавьте растительное масло. Выложите картофель относительно свободным слоем. Не накрывайте крышкой. Первые 4–5 минут не перемешивайте. Дайте нижней стороне спокойно подрумяниться. Переверните картофель лопаткой и продолжайте жарить, перемешивая примерно раз в несколько минут, а не постоянно. Примерно за 7–8 минут до готовности добавьте нарезанный лук. Посолите ближе к концу приготовления, добавьте перец и аккуратно перемешайте.

Для образования румяной поверхности продукту нужен достаточно сухой и сильный нагрев: Serious Eats при приготовлении хрустящего картофеля также уделяет особое внимание удалению лишней поверхностной влаги перед подрумяниванием.

Совет: после промывания выложите нарезанный картофель одним слоем на полотенце, накройте вторым и слегка прижмите руками. Это быстрее, чем пытаться промокнуть каждый кусочек отдельно.

Что чаще всего портит результат

Отправляют мокрый картофель на сковороду. Сначала начинает испаряться вода, поэтому нормальное подрумянивание задерживается.

Переполняют сковороду. Температура снижается, образуется много пара, и картофель начинает тушиться.

Сразу накрывают крышкой. Пар остаётся внутри, а поверхность размягчается.

Постоянно перемешивают. Ломтики не успевают достаточно долго соприкасаться с горячей поверхностью, чтобы образовалась корочка.

Слишком рано добавляют лук. Он может сгореть раньше, чем приготовится картофель.

Если порция большая, лучше использовать две сковороды или приготовить картошку партиями. Попытка вместить килограмм нарезанных клубней в маленькую посуду почти всегда мешает получить выраженную корочку.

С чем подавать

Жареную картошку лучше есть сразу после приготовления. Она хорошо сочетается с грибами, мясом, рыбой, солёными огурцами или простым овощным салатом.

Главное правило — не отправлять мокрые ломтики на раскалённую сковороду. Хорошо обсушите картофель, оставьте между кусочками немного пространства и не спешите их переворачивать. Тогда вместо мягких бледных ломтиков получится картошка с румяной хрустящей корочкой.

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