Кулинария

Жаренная картошка не покрывается хрустящей корочкой из-за одной привычки: большинство делает это перед жаркой

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Жареная картошка часто остаётся мягкой и бледно...

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Картошка может провести на сковороде полчаса и всё равно остаться мягкой и бледной. Часто проблема начинается ещё до жарки: нарезанные клубни моют или замачивают, а затем отправляют на сковороду мокрыми.

Вода на поверхности должна сначала испариться, и только потом картофель начнёт нормально подрумяниваться. Поэтому после промывания ломтики важно тщательно обсушить. Второе правило — не переполнять сковороду и не перемешивать картошку каждую минуту.

  • Подготовка: 10 минут
  • Приготовление: 20–25 минут
  • Общее время: около 35 минут
  • Сложность: простая
  • Выход: 3–4 порции

Какой получается вкус

Снаружи картофель получается золотистым и хрустящим, а внутри остаётся мягким. Если добавить лук ближе к концу, он успевает подрумяниться и становится сладковатым, но не сгорает раньше картошки.

Особенно хорошо для жарки подходят клубни, которые сохраняют форму и не слишком быстро развариваются.

Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше после нарезки я промывала картофель и почти сразу отправляла его на сковороду. В итоге первые минуты он буквально парился. Теперь раскладываю ломтики на полотенце и хорошо промакиваю — корочка появляется намного быстрее. И ещё стараюсь не трогать картошку, пока нижняя сторона не подрумянится.

Что понадобится

  • картофель — 800 г;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный перец — по вкусу;
  • зелень — по желанию.

Для такой порции нужна достаточно широкая сковорода. Если посуда небольшая, лучше пожарить картофель в два захода.

Как приготовить

  1. Очистите картофель и нарежьте брусочками или ломтиками примерно одинаковой толщины.
  2. При желании быстро промойте картофель холодной водой, чтобы убрать часть поверхностного крахмала.
  3. После этого наступает самый важный этап — тщательно обсушите картофель бумажными или чистыми кухонными полотенцами. Поверхность должна быть практически сухой.
  4. Хорошо разогрейте широкую сковороду и добавьте растительное масло.
  5. Выложите картофель относительно свободным слоем. Не накрывайте крышкой.
  6. Первые 4–5 минут не перемешивайте. Дайте нижней стороне спокойно подрумяниться.
  7. Переверните картофель лопаткой и продолжайте жарить, перемешивая примерно раз в несколько минут, а не постоянно.
  8. Примерно за 7–8 минут до готовности добавьте нарезанный лук.
  9. Посолите ближе к концу приготовления, добавьте перец и аккуратно перемешайте.

Для образования румяной поверхности продукту нужен достаточно сухой и сильный нагрев: Serious Eats при приготовлении хрустящего картофеля также уделяет особое внимание удалению лишней поверхностной влаги перед подрумяниванием.

Совет: после промывания выложите нарезанный картофель одним слоем на полотенце, накройте вторым и слегка прижмите руками. Это быстрее, чем пытаться промокнуть каждый кусочек отдельно.

Что чаще всего портит результат

  • Отправляют мокрый картофель на сковороду. Сначала начинает испаряться вода, поэтому нормальное подрумянивание задерживается.
  • Переполняют сковороду. Температура снижается, образуется много пара, и картофель начинает тушиться.
  • Сразу накрывают крышкой. Пар остаётся внутри, а поверхность размягчается.
  • Постоянно перемешивают. Ломтики не успевают достаточно долго соприкасаться с горячей поверхностью, чтобы образовалась корочка.
  • Слишком рано добавляют лук. Он может сгореть раньше, чем приготовится картофель.

Если порция большая, лучше использовать две сковороды или приготовить картошку партиями. Попытка вместить килограмм нарезанных клубней в маленькую посуду почти всегда мешает получить выраженную корочку.

С чем подавать

Жареную картошку лучше есть сразу после приготовления. Она хорошо сочетается с грибами, мясом, рыбой, солёными огурцами или простым овощным салатом.

Главное правило — не отправлять мокрые ломтики на раскалённую сковороду. Хорошо обсушите картофель, оставьте между кусочками немного пространства и не спешите их переворачивать. Тогда вместо мягких бледных ломтиков получится картошка с румяной хрустящей корочкой.

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