Французы даже не замешивают густое тесто для этого десерта: просто заливают фрукты жидкой смесью — и получают нежный пирог

Французский пирог, для которого не нужно замешивать тесто, раскатывать коржи и даже доставать миксер, звучит почти неправдоподобно. Но именно так готовят клафути — нежный десерт, в котором сочные фрукты заливают жидкой смесью из молока, яиц и муки.

Во время выпекания заливка поднимается, покрывается золотистой корочкой и превращается в нечто среднее между пирогом, запеканкой и плотным заварным кремом. А внутри остаются мягкие фрукты, которые делают каждый кусочек особенно сочным.

Какие продукты понадобятся

На форму диаметром 22–24 см:

вишня без косточек — 400 г;

яйца — 3 шт.;

молоко — 250 мл;

пшеничная мука — 100 г;

сахар — 80 г;

сливочное масло — 20 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сахарная пудра — для подачи.

Для клафути подойдёт свежая или замороженная вишня. Если используете замороженные ягоды, предварительно разморозьте их и хорошо слейте сок.

Классический французский клафути готовят именно с вишней, но домашние варианты можно делать с черешней, сливами, абрикосами и другими фруктами.

Как приготовить французский клафути

Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для выпечки, смазав её сливочным маслом. Вымойте вишню и удалите косточки. Если ягоды очень сочные, слегка обсушите их бумажным полотенцем. Разложите вишню по дну формы ровным слоем. Ягоды должны занимать большую часть поверхности. Разбейте яйца в глубокую миску. Добавьте обычный и ванильный сахар, щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности. Взбивать яйца в пышную пену не требуется. Всыпьте просеянную муку и размешайте, чтобы не осталось крупных комочков. Постепенно влейте молоко, продолжая работать венчиком. Должна получиться гладкая жидкая смесь, напоминающая тесто для тонких блинов. Аккуратно залейте вишню подготовленным тестом. Ягоды могут немного всплыть — это нормально. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте 35–45 минут. Поверхность должна стать золотистой, а середина — схватиться. Достаньте клафути и оставьте на 10–15 минут. За это время десерт немного осядет и станет плотнее. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Клафути особенно вкусен тёплым, хотя после охлаждения его тоже можно нарезать на порции.

Активная подготовка занимает около 15 минут. Остальное время десерт проводит в духовке.

Почему для клафути не нужно густое тесто

Главная особенность французского десерта — жидкая заливка. В отличие от обычных пирогов, здесь нет необходимости добиваться плотной массы, которая держит форму ещё до выпекания.

Во время нагревания яйца постепенно схватываются, а мука помогает сформировать нежную структуру. Молоко делает её мягкой, поэтому готовый клафути не напоминает привычный бисквит.

По консистенции он ближе к плотному крему или очень нежной запеканке. Именно эта текстура и считается одной из главных особенностей блюда.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте лишнюю муку, даже если тесто кажется слишком жидким. Для клафути такая консистенция совершенно нормальна. Избыток муки сделает десерт плотным и лишит его характерной нежности.

Главная ошибка — слишком много сочных фруктов

Хотя фрукты составляют важную часть десерта, их избыток может испортить результат.

Во время выпекания ягоды выделяют сок. Если жидкости окажется слишком много, середина клафути будет долго оставаться влажной, а тесто может плохо схватиться.

Особенно внимательно стоит относиться к замороженным ягодам. Их нужно полностью разморозить и удалить лишнюю жидкость.

Свежие персики, сливы и абрикосы тоже желательно нарезать умеренно крупными кусочками, чтобы они сохраняли форму.

Почему пирог поднимается, а потом оседает

В духовке клафути может заметно увеличиться в объёме. Это происходит из-за нагревания жидкости и образования пара внутри теста.

Однако после извлечения из духовки десерт постепенно опускается. Для клафути это естественный процесс, а не признак неудачи.

Он не должен оставаться высоким, как бисквитный пирог. Правильно приготовленный десерт сохраняет мягкую середину и слегка упругую поверхность.

Главное — не доставать форму слишком рано. Если центр заметно колышется как жидкость, выпекание нужно продолжить ещё несколько минут.

Какие фрукты можно использовать вместо вишни

Вишнёвый клафути считается классическим вариантом, но дома можно экспериментировать с начинками.

Особенно удачные сочетания:

Абрикосы. Разрежьте их пополам и удалите косточки. Они добавят приятную кислинку.

Сливы. Подойдут плотные, не слишком перезрелые плоды.

Яблоки. Нарежьте тонкими ломтиками и при желании добавьте щепотку корицы.

Груши. Лучше выбирать достаточно плотные сорта, которые не превратятся в пюре.

Черника. Она придаст десерту красивый цвет и лёгкую ягодную кислинку.

Во французской кулинарной традиции выпечку с другими фруктами иногда называют флоньярдом, хотя в современных рецептах название «клафути» часто используют для разных вариантов.

Как подавать французский десерт

Клафути не требует сложного украшения. Достаточно слегка присыпать поверхность сахарной пудрой.

Тёплый десерт можно подать с ложкой густого йогурта или небольшим шариком ванильного мороженого. Холодное мороженое особенно хорошо сочетается с мягкой фруктовой серединой.

Если пирог полностью остыл, его удобно нарезать на аккуратные кусочки. В холодильнике он становится плотнее, но сохраняет нежную текстуру.

Оставшийся клафути следует хранить в закрытом контейнере в холодильнике до 3–4 дней.

Французский клафути доказывает, что для домашней выпечки не всегда нужно густое тесто и долгий замес. Несколько яиц, молоко, мука и горсть фруктов превращаются в ароматный десерт с золотистой корочкой и нежной серединой. А самое приятное — большую часть работы за вас делает духовка.

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