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Динамовских боксеров наградили в Казанском Кремле

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казанском Кремле наградили боксеров «Динамо» ...

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В Казанском Кремле чествовали боксеров общества «Динамо», отличившихся на международной арене. Награждение прошло в администрации раиса Татарстана, сообщили в пресс-службе ФСО «Динамо» РТ.

Спортсменов приветствовали председатель ФСО «Динамо» Татарстана Асгат Сафаров, его первый заместитель Салават Гайсин и президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев. Сафаров поздравил собравшихся с Днем народного единства и отметил успехи: Дарья Антипова выиграла первенство мира до 18 лет в Черногории, Наталья Шадрина завоевала титулы чемпионки мира по версиям AFL, WFA и WIBA, а Андрей Шешин стал чемпионом лиги RCC Hard и третьим номером мирового рейтинга по боям на голых кулаках.

«Нас просто не допускали до серьезных международных соревнований. Но как только допустили — сразу появились победы», — подчеркнул Сафаров.

На мероприятии вручили награды спортсменам и тренерам. Адель Зайнетдинов получил почетный знак «За заслуги в развитии динамовского движения в Республике Татарстан», Эмир Басиров удостоен звания «Почетный динамовец» РТ, а Сергей Игнатьев отмечен юбилейной медалью «100 лет Общества „Динамо“ Республики Татарстан». Сафаров пожелал боксерам новых побед на международном турнире в Баскет-холле 6 ноября.

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