Лук больше не заставляет плакать: охлаждаю перед нарезкой — простой приём действительно помогает

Нарезка репчатого лука нередко заканчивается слезами, даже если нож острый, а сама луковица небольшая. Но уменьшить неприятные ощущения можно без специальных приспособлений. Один из самых простых способов — ненадолго охладить лук перед приготовлением.

Холод не избавляет овощ от характерной остроты, но способен замедлить процессы, из-за которых при нарезке выделяются раздражающие глаза вещества. Главное — правильно охладить луковицу и не забывать о других полезных приёмах.

Почему от лука слезятся глаза

Когда нож повреждает клетки луковицы, содержащиеся в них вещества вступают в химические реакции. В результате образуется летучее соединение, известное как слезоточивый фактор лука.

Попадая на поверхность глаз, оно вызывает раздражение и усиливает выделение слёз. Это естественная защитная реакция организма.

Чем больше клеток повреждается при нарезке, тем интенсивнее может выделяться раздражающее вещество.

Как правильно охладить лук

Для уменьшения слезотечения достаточно выполнить несколько простых действий.

Возьмите целую неочищенную луковицу. Положите её в холодильник примерно на 20–30 минут. Достаньте непосредственно перед приготовлением. Очистите и нарежьте острым ножом, не оставляя надолго на столе.

Если времени мало, можно положить луковицу в морозильную камеру на 5–10 минут. Важно не допускать её замерзания: подмороженный лук теряет плотность и становится неудобным для нарезки.

Почему холод помогает

При пониженной температуре химические реакции, связанные с образованием раздражающего вещества, протекают медленнее. Кроме того, охлаждение может уменьшить скорость его испарения.

В результате концентрация летучего соединения возле лица может оказаться ниже, а раздражение глаз — слабее.

Однако полностью исключить слёзы такой способ не гарантирует. Эффект зависит от сорта лука, его свежести, температуры и способа нарезки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: сочетайте охлаждение с острым ножом. Тупое лезвие сильнее сминает луковые клетки, тогда как хорошо заточенный нож делает более аккуратный срез. Также полезно включить кухонную вытяжку, чтобы уменьшить концентрацию раздражающих веществ в воздухе.

Какие ещё способы работают

Помимо охлаждения, существуют и другие практические приёмы.

Включить вытяжку. Движение воздуха помогает отводить летучие вещества от лица.

Использовать острый нож. Он меньше сминает ткани луковицы.

Не наклоняться близко к доске. Чем дальше глаза от места нарезки, тем меньше воздействие раздражающих веществ.

Использовать защитные очки. Плотно прилегающие очки создают физический барьер.

А вот популярные советы держать во рту воду или жевать хлеб во время нарезки не имеют убедительного научного подтверждения.

Стоит ли замачивать лук в воде

Вода действительно может уменьшить количество раздражающих веществ, попадающих в воздух. Но у этого способа есть недостаток.

Если замачивать уже нарезанный лук, часть его вкусовых соединений переходит в воду. В результате овощ становится менее острым, что подходит не для каждого блюда.

Для салатов такой приём иногда полезен, а вот для жарки или приготовления соусов чаще удобнее просто охладить целую луковицу.

Нужно ли постоянно хранить лук в холодильнике

Нет. Целый сухой репчатый лук обычно лучше хранить в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом месте.

Помещать его в холодильник можно непосредственно перед нарезкой.

А вот очищенный или разрезанный лук следует хранить в закрытой ёмкости в холодильнике.

Таким образом, чтобы нарезать лук с меньшим количеством слёз, необязательно покупать специальные кухонные приспособления. Достаточно заранее охладить луковицу, воспользоваться острым ножом и обеспечить хорошую вентиляцию. Эти простые действия могут сделать приготовление привычных блюд заметно комфортнее.

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