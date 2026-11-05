Кабмин Татарстана установил цены на техосмотр в 2027 году

Правительство Татарстана утвердило предельные тарифы на техосмотр, которые будут действовать весь 2027 год. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин, документ вступит в силу с 1 января и утратит актуальность 31 декабря. Действующие цены на 2026 год при этом потеряют силу.

Стоимость процедуры зависит от категории транспорта и рассчитывается без учета НДС и пошлин ЕАИСТО. Для владельцев легковых автомобилей категории М1 прохождение техосмотра обойдется в 1 270 рублей, для грузовиков N3 — в 2 733 рубля, а для мототранспорта L — в 446 рублей. Владельцы прицепов O1 и O2 заплатят 1 047 рублей, а за проверку городского электротранспорта — 1 822 рубля.

Отдельные расценки предусмотрены для спецтехники. Так, проверка автоэвакуаторов на базе N1 будет стоить 1 475 рублей, коммунальных машин на базе N1 — 1 519 рублей, а транспорта для перевозки опасных грузов на базе N3 — 3 538 рублей.

Ранее обсуждалась возможность сокращения периодичности техосмотра для такси до полугода — соответствующие изменения могут начать действовать с 1 марта 2027 года.