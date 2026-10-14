В Татарстане 863 тысячи жителей запретили выдавать себе кредиты

С начала марта самозапрет на кредиты в Татарстане оформили более 863 тысяч жителей. Такие данные на пресс-конференции о мошенничестве в интернете привел начальник отдела информационной безопасности Минцифры РТ Ленар Бадыков.

Самозапрет — сравнительно новый инструмент защиты от аферистов. Он работает как добровольный стоп-сигнал: человек сам ограничивает возможность банков и микрофинансовых организаций оформлять на него займы.

Спрос на такую меру растет не случайно. Злоумышленники все чаще пытаются взять кредиты на чужое имя, используя утечки персональных данных, и запрет помогает перекрыть им эту лазейку.

Без дополнительного подтверждения выдать заем не получится даже при наличии всех документов. Из общего числа татарстанцев, решивших ограничить займы на свое имя, свыше 83 тысяч оформили услугу через многофункциональные центры.