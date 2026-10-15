Новости Казани

Реконструкция моста на улице Татарстан в Казани обойдется в 62,6 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Мост на улице Татарстан в Казани, признанный аварийным, ждет реконструкция — контракт на эти работы уже выставлен на торги. Об этом сообщили в ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ», которое выступает заказчиком.

Начальная цена контракта — 62,63 млн рублей. Средства на эти цели выделят из бюджета Татарстана. Заявки принимают до 6 ноября 2026 года: именно в этот день подведут итоги закупки, а исполнить все работы подрядчик должен до конца августа 2027 года.

Победителю торгов предстоит серьезный объем изысканий — геодезических, геологических, экологических, гидрометеорологических и археологических. На их основе разработают проектную и рабочую документацию. В нее в числе прочего заложат демонтаж старых бетонных конструкций, возведение подпорных стен, а также прокладку дороги с каналами для протоки Булак и сетей теплоснабжения.

О том, что сооружение находится в аварийном состоянии, городские власти заявили в этом году. Тревожным сигналом стало обрушение подпорной стенки рядом со старым зданием театра Камала в 2022-м. С тех пор проход вдоль нее закрыт, а сам объект так и не отремонтировали. В феврале нынешнего года к решению вопроса подключили республику, однако денег на работы все это время не находилось.

В мае главе Татарстана Рустаму Минниханову представили один из вариантов реконструкции. Провести ее планировали в три этапа.

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