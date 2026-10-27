Выработка предприятий Татарстана выросла на треть благодаря нацпроекту

Участники федерального проекта «Производительность труда» в Татарстане в среднем нарастили выработку на 35%. Сейчас к инициативе присоединились 407 компаний республики, а средний экономический эффект для каждой из них составил 20 млн рублей. Данные привели в Минпромторге РТ.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его суть — внедрение инструментов бережливого производства, что позволяет предприятиям без лишних затрат привлекать экспертов для выявления и устранения потерь в производственных циклах.

Эффективность подхода подтверждают конкретные примеры. Завод многоцелевой тары ЗМТ-ГРУПП втрое увеличил выпуск еврокубов. Производитель посуды из нержавеющей стали «Расплав» оптимизировал процесс изготовления мантоварок, подняв выработку на 27%.

Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте.