Новости Татарстана

Выработка предприятий Татарстана выросла на треть благодаря нацпроекту

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Предприятия Татарстана, участвующие в нацпроект...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Участники федерального проекта «Производительность труда» в Татарстане в среднем нарастили выработку на 35%. Сейчас к инициативе присоединились 407 компаний республики, а средний экономический эффект для каждой из них составил 20 млн рублей. Данные привели в Минпромторге РТ.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его суть — внедрение инструментов бережливого производства, что позволяет предприятиям без лишних затрат привлекать экспертов для выявления и устранения потерь в производственных циклах.

Эффективность подхода подтверждают конкретные примеры. Завод многоцелевой тары ЗМТ-ГРУПП втрое увеличил выпуск еврокубов. Производитель посуды из нержавеющей стали «Расплав» оптимизировал процесс изготовления мантоварок, подняв выработку на 27%.

Подать заявку на участие в проекте можно на официальном сайте.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Петр Ян после победы над Двалишвили сообщил о проблемах с экипировкой в бою

Интересное в Казани

11 часов назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

как понять что укусил клоп постельный

Не у нас

14 часов назад

Муфтий Таджуддин: содержание собак в доме грозит нарушением духовных норм

Кулинария

8 часов назад

Обычную овсянку превращаю в шоколадный пирог: смешиваю с бананом и какао — мука не нужна

школы вокала москва

Кулинария

17 часов назад

Драники получаются серыми и мягкими вместо хрустящих: какую ошибку допускают при приготовлении

Кулинария

13 часов назад

Турки готовят из обычной манки десерт, похожий на нежный пудинг: ни духовки, ни сложных продуктов

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не пытаюсь превратить в сырники: добавляю сметану и запекаю десерт с нежной, почти кремовой серединкой

Кулинария

день назад

Батон больше не режу на скучные бутерброды: заливаю яйцами, засыпаю сыром — и на сковороде вырастает целый пирог
Лайфхаки
24 минуты назад

5 приёмов ухода за жимолостью для хорошего урожая без лишней суеты

Как ухаживать за жимолостью без лишней суеты: п...

Кулинария

26 минут назад

Вместо обычных котлет готовлю мясные гнёзда: кладу внутрь начинку и запекаю под сырной корочкой

Интересное в Казани

день назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке

Кулинария

2 часа назад

Лаваш больше не использую для шаурмы: режу полосками, добавляю яйца и готовлю ленивый пирог

Наука

4 часа назад

В Казанском Кремле представят наследие Касимовского ханства
В Татарстане систематизируют работу общественны...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане систематизируют работу общественных институтов

Кулинария

5 часов назад

Сырники больше не жарю на сильном огне: как добиться румяной корочки и нежной середины

Новости Татарстана

5 часов назад

В Арском районе отреставрируют памятник родителям Марджани

Технологии

5 часов назад

Максут Шадаев станет модератором пленарного заседания Kazan Digital Week
«Работа, которую невозможно видеть глазами»: ка...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Работа, которую невозможно видеть глазами»: как в Казани воссоздают дворец XVIII века с залами императоров