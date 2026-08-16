Оладьи впитывают масло как губка из-за одной ошибки: простой приём делает их пышными и нежирными
PROKAZAN
Иногда первая партия оладий получается румяной, а следующие буквально пропитываются маслом. Одна из частых причин — недостаточно разогретая сковорода. Если выкладывать тесто в едва тёплое масло, корочка формируется медленно и оладьи успевают впитать больше жира.
Поэтому торопиться не стоит: сначала хорошо прогрейте сковороду, затем налейте небольшое количество масла и только после этого выкладывайте тесто. Огонь при этом нужен средний — на слишком сильном оладьи быстро подгорят снаружи и останутся сырыми внутри.
- Подготовка: 7 минут
- Отдых теста: 10 минут
- Приготовление: 15 минут
- Общее время: около 30 минут
- Сложность: простая
- Выход: 12–14 оладий
Какой получается вкус
Оладьи получаются мягкими и пористыми внутри, с тонкой золотистой корочкой снаружи. Они не должны оставлять на пальцах заметный слой масла или становиться тяжёлыми после остывания.
Кефир даёт лёгкую кислинку, а небольшое количество сахара позволяет подавать оладьи и со сметаной, и со сладкими добавками.
Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше я начинала жарить оладьи почти сразу после того, как ставила сковороду на плиту. Первая партия часто получалась самой жирной. Теперь даю сковороде нормально прогреться, масла наливаю совсем немного и поддерживаю средний огонь. После жарки ещё ненадолго перекладываю оладьи на бумажное полотенце.
Что понадобится
- кефир — 250 мл;
- мука — 200–220 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 1–2 ст. л.;
- сода — ½ ч. л.;
- соль — щепотка;
- растительное масло — для жарки.
Количество муки может немного меняться: кефир бывает разной густоты, поэтому важнее ориентироваться на консистенцию теста.
Как приготовить
- Кефир желательно заранее достать из холодильника, чтобы он не был ледяным.
- Смешайте яйцо, сахар и соль. Добавьте кефир и перемешайте.
- Всыпьте муку и соду. Перемешайте тесто до исчезновения сухих участков муки. Долго взбивать его не нужно.
- Правильное тесто получается густым: оно не льётся с ложки как блинное, а медленно сползает с неё.
- Оставьте тесто примерно на 10 минут.
- Поставьте сковороду на средний огонь и дайте ей хорошо прогреться. Затем добавьте тонкий слой растительного масла.
- Выкладывайте тесто столовой ложкой, оставляя между оладьями свободное место.
- Когда снизу появится румяная корочка, а сверху начнут образовываться пузырьки, переверните оладьи.
- Вторую сторону жарьте до золотистого цвета. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце.
Совет: не доливайте много холодного масла прямо между оладьями. Если его всё же нужно добавить, уберите готовую партию, налейте немного масла и дайте ему прогреться перед следующей закладкой теста.
Что чаще всего портит результат
- Начинают жарить на недостаточно прогретой сковороде. Корочка образуется медленно, поэтому оладьи могут набрать больше масла.
- Наливают слишком много масла. Для обычных оладий не требуется превращать жарку во фритюр.
- Делают слишком жидкое тесто. Оно растекается, и вместо пышных оладий получаются тонкие лепёшки.
- Постоянно переворачивают. Обычно достаточно одного переворота.
- Ставят максимальный огонь. Снаружи тесто быстро темнеет, а середина может остаться сыроватой.
Температура действительно имеет значение при жарке во фритюре и большом количестве масла: USDA рекомендует поддерживать температуру масла около 177 °C (350 °F), отмечая, что при недостаточном нагреве продукты могут поглощать больше жира.
Как сохранить пышность
После добавления соды не стоит долго и энергично перемешивать тесто непосредственно перед каждой новой партией. Набирайте его ложкой аккуратно, стараясь лишний раз не тревожить массу.
Если оладьи быстро темнеют, но внутри остаются влажными, проблема уже не в тесте — немного уменьшите огонь. Хорошая температура должна позволять корочке постепенно становиться золотистой, пока середина успевает приготовиться.
С чем подавать
Горячие оладьи хорошо сочетаются со сметаной, вареньем, мёдом, ягодами или сгущённым молоком. Лучше подавать их вскоре после сковороды, пока корочка ещё сохраняет текстуру.
Главное — не выкладывать тесто в едва тёплое масло. Хорошо прогрейте сковороду, используйте небольшое количество жира и поддерживайте умеренный нагрев. Тогда оладьи получатся пышными и румяными без ощущения, будто они насквозь пропитаны маслом.
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