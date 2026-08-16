Оладьи впитывают масло как губка из-за одной ошибки: простой приём делает их пышными и нежирными

Иногда первая партия оладий получается румяной, а следующие буквально пропитываются маслом. Одна из частых причин — недостаточно разогретая сковорода. Если выкладывать тесто в едва тёплое масло, корочка формируется медленно и оладьи успевают впитать больше жира.

Поэтому торопиться не стоит: сначала хорошо прогрейте сковороду, затем налейте небольшое количество масла и только после этого выкладывайте тесто. Огонь при этом нужен средний — на слишком сильном оладьи быстро подгорят снаружи и останутся сырыми внутри.

Подготовка: 7 минут

Отдых теста: 10 минут

Приготовление: 15 минут

Общее время: около 30 минут

Сложность: простая

Выход: 12–14 оладий

Какой получается вкус

Оладьи получаются мягкими и пористыми внутри, с тонкой золотистой корочкой снаружи. Они не должны оставлять на пальцах заметный слой масла или становиться тяжёлыми после остывания.

Кефир даёт лёгкую кислинку, а небольшое количество сахара позволяет подавать оладьи и со сметаной, и со сладкими добавками.

Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше я начинала жарить оладьи почти сразу после того, как ставила сковороду на плиту. Первая партия часто получалась самой жирной. Теперь даю сковороде нормально прогреться, масла наливаю совсем немного и поддерживаю средний огонь. После жарки ещё ненадолго перекладываю оладьи на бумажное полотенце.

Что понадобится

кефир — 250 мл;

мука — 200–220 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 1–2 ст. л.;

сода — ½ ч. л.;

соль — щепотка;

растительное масло — для жарки.

Количество муки может немного меняться: кефир бывает разной густоты, поэтому важнее ориентироваться на консистенцию теста.

Как приготовить

Кефир желательно заранее достать из холодильника, чтобы он не был ледяным. Смешайте яйцо, сахар и соль. Добавьте кефир и перемешайте. Всыпьте муку и соду. Перемешайте тесто до исчезновения сухих участков муки. Долго взбивать его не нужно. Правильное тесто получается густым: оно не льётся с ложки как блинное, а медленно сползает с неё. Оставьте тесто примерно на 10 минут. Поставьте сковороду на средний огонь и дайте ей хорошо прогреться. Затем добавьте тонкий слой растительного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, оставляя между оладьями свободное место. Когда снизу появится румяная корочка, а сверху начнут образовываться пузырьки, переверните оладьи. Вторую сторону жарьте до золотистого цвета. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце.

Совет: не доливайте много холодного масла прямо между оладьями. Если его всё же нужно добавить, уберите готовую партию, налейте немного масла и дайте ему прогреться перед следующей закладкой теста.

Что чаще всего портит результат

Начинают жарить на недостаточно прогретой сковороде. Корочка образуется медленно, поэтому оладьи могут набрать больше масла.

Наливают слишком много масла. Для обычных оладий не требуется превращать жарку во фритюр.

Делают слишком жидкое тесто. Оно растекается, и вместо пышных оладий получаются тонкие лепёшки.

Постоянно переворачивают. Обычно достаточно одного переворота.

Ставят максимальный огонь. Снаружи тесто быстро темнеет, а середина может остаться сыроватой.

Температура действительно имеет значение при жарке во фритюре и большом количестве масла: USDA рекомендует поддерживать температуру масла около 177 °C (350 °F), отмечая, что при недостаточном нагреве продукты могут поглощать больше жира.

Как сохранить пышность

После добавления соды не стоит долго и энергично перемешивать тесто непосредственно перед каждой новой партией. Набирайте его ложкой аккуратно, стараясь лишний раз не тревожить массу.

Если оладьи быстро темнеют, но внутри остаются влажными, проблема уже не в тесте — немного уменьшите огонь. Хорошая температура должна позволять корочке постепенно становиться золотистой, пока середина успевает приготовиться.

С чем подавать

Горячие оладьи хорошо сочетаются со сметаной, вареньем, мёдом, ягодами или сгущённым молоком. Лучше подавать их вскоре после сковороды, пока корочка ещё сохраняет текстуру.

Главное — не выкладывать тесто в едва тёплое масло. Хорошо прогрейте сковороду, используйте небольшое количество жира и поддерживайте умеренный нагрев. Тогда оладьи получатся пышными и румяными без ощущения, будто они насквозь пропитаны маслом.