Манку больше не варю в кастрюле: смешиваю с какао и молоком — получается нежный шоколадный десерт без муки

Манка может стать основой не только для привычной каши, но и для нежного шоколадного десерта. Достаточно смешать её с молоком, какао и сахаром, а затем отправить в духовку. Получится мягкая запеканка с насыщенным шоколадным вкусом, напоминающая что-то среднее между пудингом и домашним пирогом.

Особенно приятно, что для такого десерта не понадобится пшеничная мука. Манная крупа сама придаёт массе нужную густоту, а какао превращает простые продукты в угощение, которое можно подать даже к праздничному чаепитию.

Какие продукты понадобятся

На 4–5 порций:

манная крупа — 100 г;

молоко — 400 мл;

какао-порошок без сахара — 2 ст. л.;

сахар — 60–70 г;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — небольшая щепотка.

Для приготовления подойдёт небольшая форма диаметром 18–20 см. Лучше использовать молоко жирностью 2,5–3,2%: с ним десерт получится более нежным.

Как приготовить шоколадный десерт из манки

Насыпьте манную крупу в глубокую миску и залейте 350 мл молока комнатной температуры. Хорошо перемешайте и оставьте на 30–40 минут, чтобы крупа набухла. В отдельной миске соедините какао-порошок, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Влейте оставшиеся 50 мл молока и разотрите смесь до однородности, чтобы не осталось сухих комочков какао. Добавьте шоколадную смесь к набухшей манке и тщательно перемешайте. Разбейте яйцо и вмешайте его в массу венчиком. Растопите сливочное масло, немного остудите и добавьте к остальным ингредиентам. Всыпьте разрыхлитель и ещё раз аккуратно перемешайте. Смажьте небольшую форму сливочным маслом или застелите пергаментом. Перелейте шоколадную массу в форму и поставьте в духовку, разогретую до 180 °C. Выпекайте примерно 35–45 минут, пока края не станут плотными, а середина не перестанет быть жидкой. Лёгкое подрагивание центра допустимо. Достаньте десерт, дайте ему остыть в форме, затем уберите в холодильник минимум на 1 час.

После охлаждения шоколадная запеканка станет плотнее, и её можно будет аккуратно нарезать на порции.

Почему манку не нужно предварительно варить

В этом рецепте манная крупа проходит два этапа приготовления.

Сначала она набухает в холодном молоке, постепенно впитывая жидкость. Затем во время запекания крахмал в крупе нагревается и помогает массе загустеть.

Благодаря этому можно обойтись без предварительной варки каши в кастрюле.

Однако важно не пропускать этап замачивания. Если сразу поставить сухую манку с молоком в духовку, крупа может распределиться неравномерно, а готовая текстура окажется менее нежной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для особенно гладкой консистенции выбирайте мелкую манную крупу. После набухания можно дополнительно перемешать массу погружным блендером в течение нескольких секунд. Это поможет сделать десерт более однородным, почти как шоколадный пудинг.

Главная ошибка — слишком много манки

Иногда кажется, что смесь получается чересчур жидкой, и хочется добавить ещё несколько ложек крупы.

Но делать этого не стоит.

Во время запекания манка продолжит впитывать молоко, а после охлаждения десерт дополнительно уплотнится.

Если увеличить количество крупы, вместо нежного шоколадного пудинга можно получить тяжёлую и суховатую запеканку.

Поэтому лучше соблюдать пропорции и не оценивать окончательную густоту по сырой смеси.

Как сделать шоколадный вкус насыщеннее

Для десерта лучше использовать натуральный какао-порошок без добавленного сахара.

Растворимые шоколадные напитки подходят хуже: в них обычно уже содержатся сахар и другие добавки, поэтому вкус и консистенция могут отличаться.

Если хочется более выраженной шоколадной нотки, можно добавить ещё половину столовой ложки какао, слегка увеличив количество молока.

Также хорошо работает небольшая щепотка соли. Она помогает подчеркнуть вкус шоколада, не делая десерт солёным.

Почему десерт получается слишком плотным

Причин может быть несколько.

Первая — избыток манной крупы. Вторая — слишком длительное выпекание, при котором масса теряет много влаги.

Третья — использование слишком широкой формы. Тонкий слой теста быстрее подсыхает и хуже сохраняет нежную середину.

Для указанного количества ингредиентов лучше выбирать форму диаметром около 18–20 см.

Не нужно ждать, пока десерт станет абсолютно твёрдым в духовке. После охлаждения он самостоятельно приобретёт более устойчивую консистенцию.

Можно ли приготовить без яйца

Яйцо помогает запеканке держать форму и делает её удобнее для нарезки.

Если исключить его, десерт получится менее устойчивым и может больше напоминать густой пудинг.

Для варианта без яйца потребуется скорректировать рецепт, например использовать немного крахмала или изменить количество жидкости.

Поэтому для первого приготовления лучше придерживаться базовых пропорций.

Что добавить к шоколадной манке

Этот десерт легко разнообразить с помощью простых добавок.

С бананом: добавьте половину спелого банана, размятого вилкой.

С вишней: распределите по поверхности немного размороженных и хорошо обсушенных ягод.

С орехами: вмешайте 30 г измельчённого фундука или грецких орехов.

С апельсином: добавьте немного мелко натёртой цедры для свежего цитрусового аромата.

Важно не использовать слишком много сочных фруктов и ягод, иначе середина может остаться излишне влажной.

Как красиво подать шоколадный десерт

После охлаждения нарежьте запеканку небольшими квадратами или треугольниками.

Сверху можно добавить ложку густого натурального йогурта, немного ягод или тонкую стружку тёмного шоколада.

Если хочется более праздничной подачи, присыпьте поверхность небольшим количеством какао через ситечко.

Десерт вкусен и холодным, и слегка тёплым. Однако именно после охлаждения его текстура становится наиболее нежной и однородной.

Как хранить готовую запеканку

После полного остывания уберите десерт в холодильник в закрытом контейнере.

Хранить его лучше не дольше 2–3 дней.

Если хотите подать запеканку тёплой, разогрейте отдельную порцию в микроволновке в течение 15–20 секунд. Не перегревайте: при длительном нагревании десерт может стать плотнее.

Шоколадный десерт из манки — простой способ приготовить домашнее угощение без муки и предварительной варки каши. Достаточно дать крупе набухнуть в молоке, смешать её с какао и отправить в духовку. Получается нежная шоколадная запеканка, которая особенно хороша после охлаждения.

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