Новости Татарстана

Долгожданная жара до +28 ждет жителей Татарстана: погода на начало недели

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Татарстане к середине недели воздух прогреется до +28 градусов, но сначала жителям республики придется пережить дождливый понедельник. Синоптики Гидрометцентра РТ опубликовали подробный прогноз на три дня.

В понедельник, 17 августа, ожидаются дожди, местами сильные, не исключены грозы и туман. Ветер разгонится до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до +6…+11 градусов, днем будет +15…+20.

Во вторник, 18 августа, осадки сохранятся, но станут слабее. Ветер стихнет до 12 метров в секунду. Ночью температура составит +9…+14, днем — от +19 до +24.

К среде, 19 августа, дожди почти прекратятся. Ветер не превысит 12 метров в секунду. Ночью снова +9…+14, а днем синоптики обещают уже настоящую жару — +23…+28 градусов. Так что жители Татарстана смогут насладиться теплом во второй половине недели.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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