Новости Татарстана

Татарстан обошел все регионы по числу заявок на конкурс школьных музеев

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстан стал лидером всероссийского конкурса ...

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Республика заняла первое место в России по активности школьных музеев, отправив на всероссийский конкурс 653 заявки. Это почти 14% от общего числа участников по стране, и две школы из Татарстана в итоге стали победителями.

О достижениях на совещании в Доме правительства доложила вице-премьер Лейла Фазлеева. Встреча прошла под председательством раиса республики Рустама Минниханова, также присутствовали спикер Госсовета Фарид Абдулганиев и премьер-министр Алексей Песошин.

Помимо музейного триумфа, татарстанцы отличились в грантовом конкурсе общества «Знание». 46 родительских комитетов республики выиграли целевые гранты на патриотические проекты, привлекши в регион более 40 миллионов рублей.

Также республика стала лидером по числу участников всероссийского семейного конкурса «Читаем всей семьей». За 9 месяцев 2026 года в Татарстане провели 1719 лекций, которые посетили 80 тысяч слушателей.

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