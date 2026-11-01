Новости Татарстана

В Тюлячинском районе 21-летняя водитель «Лады» погибла после выезда на встречную полосу

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Тюлячинском районе Татарстана 21-летняя водит...

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В Тюлячинском районе Татарстана 21-летняя девушка, управлявшая «Ладой», погибла в результате лобового столкновения с Ford дорожных рабочих. Авария произошла на участке трассы, где обгон запрещен.

По данным Госавтоинспекции Татарстана, девушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Ford. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Водитель и три пассажира Ford получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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