В Тюлячинском районе 21-летняя водитель «Лады» погибла после выезда на встречную полосу

В Тюлячинском районе Татарстана 21-летняя девушка, управлявшая «Ладой», погибла в результате лобового столкновения с Ford дорожных рабочих. Авария произошла на участке трассы, где обгон запрещен.

По данным Госавтоинспекции Татарстана, девушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Ford. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Водитель и три пассажира Ford получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.