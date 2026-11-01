Овсянку больше не варю на завтрак: добавляю банан и какао — получается нежный шоколадный пирог без муки

Утром не всегда хочется снова ставить на плиту кастрюлю с кашей. Особенно когда из тех же овсяных хлопьев можно приготовить настоящий шоколадный пирог — мягкий, ароматный и с приятной влажной серединкой. Достаточно добавить спелый банан, какао и несколько простых ингредиентов, которые обычно уже есть на кухне.

В готовом десерте овсянка почти не ощущается. Банан придаёт естественную сладость, какао делает вкус насыщенным, а измельчённые хлопья заменяют привычную пшеничную муку. Такой пирог можно подать на завтрак или к вечернему чаю.

Какие продукты понадобятся

На 4–6 порций:

овсяные хлопья — 150 г;

спелые бананы — 2 шт. (около 200 г мякоти);

яйца — 2 шт.;

молоко — 120 мл;

какао-порошок без сахара — 30 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахар — 1–2 ст. л. по желанию;

растительное масло без запаха — 20 мл;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — небольшая щепотка;

тёмный шоколад — 30 г по желанию.

Для выпечки понадобится форма диаметром 16–18 см.

Лучше выбирать обычные овсяные хлопья длительной варки. Они хорошо измельчаются и помогают получить более плотную, но нежную структуру пирога.

Как приготовить шоколадный пирог из овсянки

Разогрейте духовку до 175 °C. Подготовьте небольшую форму и застелите её пергаментом. Пересыпьте овсяные хлопья в чашу блендера и измельчите до состояния мелкой крошки. Добиваться консистенции идеально гладкой муки необязательно. Очистите бананы и разомните вилкой до состояния пюре. Чем спелее плоды, тем проще это сделать. В глубокую миску разбейте два яйца, добавьте банановое пюре и перемешайте венчиком. Влейте молоко и растительное масло. Добавьте ванильный сахар и щепотку соли. Если бананы недостаточно сладкие, всыпьте 1–2 столовые ложки сахара. В отдельной ёмкости соедините измельчённые овсяные хлопья, какао и разрыхлитель. Постепенно добавьте сухую смесь к жидким ингредиентам и перемешайте до однородности. Оставьте тесто на 10 минут. За это время овсяные хлопья впитают часть жидкости, а масса станет немного гуще. При желании добавьте мелко нарезанный тёмный шоколад и аккуратно перемешайте. Переложите тесто в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Поставьте в разогретую духовку и выпекайте примерно 30–40 минут. Проверьте готовность деревянной шпажкой. На ней могут оставаться влажные крошки, но не должно быть жидкого сырого теста. Достаньте пирог из духовки и оставьте в форме на 10–15 минут. Затем аккуратно переложите на тарелку.

Готовый десерт получается мягким, с насыщенным шоколадным ароматом и нежной серединкой. После полного охлаждения он становится немного плотнее и лучше нарезается.

Почему овсянка заменяет муку

Овсяные хлопья содержат крахмал и пищевые волокна, которые впитывают жидкость и помогают тесту приобретать нужную консистенцию.

После измельчения хлопья становятся похожи на овсяную муку, поэтому их удобно использовать в домашней выпечке.

Однако структура такого пирога отличается от классического бисквита.

В овсянке нет пшеничной клейковины, поэтому десерт получается менее воздушным, зато более влажным и плотным.

По текстуре он напоминает мягкий шоколадный кекс или брауни.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после замешивания обязательно оставьте тесто на 10 минут. Овсяные хлопья постепенно впитывают молоко, поэтому сразу после смешивания масса может показаться слишком жидкой. Если поспешить добавить лишние сухие ингредиенты, готовый пирог рискует получиться плотным.

Главная ошибка — слишком много овсяных хлопьев

При приготовлении шоколадного пирога хочется добиться густого теста, поэтому иногда овсянки добавляют больше, чем указано в рецепте.

Но хлопья продолжают впитывать влагу и во время выпекания.

Если их слишком много, пирог получится сухим и тяжёлым, а нежная серединка исчезнет.

На два средних банана достаточно примерно 150 г овсяных хлопьев.

Правильное тесто должно быть густым, но легко распределяться по форме ложкой.

Если после десятиминутного отдыха масса стала слишком плотной, можно добавить 1–2 столовые ложки молока.

Зачем нужен спелый банан

Банан в этом рецепте выполняет сразу несколько задач.

Прежде всего он придаёт сладость. Чем спелее плод, тем меньше дополнительного сахара потребуется.

Кроме того, банановое пюре помогает сделать тесто мягким и влажным.

Оно также связывает ингредиенты, благодаря чему пирог не рассыпается после выпекания.

Лучше всего подходят бананы с жёлтой кожурой и небольшими коричневыми пятнами. Их мякоть легко превращается в однородное пюре.

Как сделать шоколадный вкус насыщеннее

Для этого рецепта важно использовать обычный какао-порошок без добавленного сахара.

Растворимые шоколадные напитки подходят хуже, поскольку часто содержат много сахара и сравнительно мало какао.

Если хочется получить вкус, напоминающий брауни, можно добавить 20–30 г тёмного шоколада.

При нагревании кусочки слегка расплавятся и сделают отдельные участки пирога более шоколадными.

Ещё один вариант — добавить небольшую щепотку растворимого кофе. Он подчеркнёт аромат какао, не превращая десерт в кофейный.

Почему пирог может получиться сухим

Даже при правильных пропорциях овсяная выпечка иногда теряет нежность.

Чаще всего причина заключается в слишком долгом приготовлении.

Овсяные хлопья активно впитывают влагу, поэтому после передержки в духовке пирог становится плотным.

Не стоит ждать, пока деревянная шпажка будет абсолютно сухой.

Для такого десерта допустимы влажные крошки, если само тесто уже пропеклось.

Также важно использовать форму подходящего размера. В слишком широкой форме слой теста получится тонким и быстрее пересохнет.

Можно ли приготовить без сахара

Да. Если использовать два очень спелых банана, дополнительный сахар можно не добавлять.

Однако вкус будет менее сладким, чем у привычного шоколадного пирога.

Какао обладает естественной горчинкой, поэтому количество сахара лучше подбирать с учётом собственных предпочтений.

Для более сладкого варианта можно добавить немного изюма или несколько кусочков тёмного шоколада, но они тоже повлияют на общую сладость десерта.

Чем разнообразить овсяный пирог

Базовый рецепт легко дополнить другими продуктами.

С орехами: добавьте 30 г измельчённых грецких орехов.

С вишней: положите небольшую горсть ягод без косточек.

С корицей: используйте ½ чайной ложки молотой корицы.

С кокосом: вмешайте столовую ложку кокосовой стружки.

С арахисовой пастой: добавьте чайную ложку пасты без сахара для более насыщенного вкуса.

Важно не перегружать тесто добавками. Большое количество ягод или фруктов может увеличить влажность и потребовать дополнительного времени выпекания.

Как красиво подать шоколадный пирог

После охлаждения нарежьте десерт небольшими квадратами или треугольниками.

Сверху можно добавить несколько кружочков банана, свежие ягоды или немного натурального йогурта.

Если хочется более праздничной подачи, слегка полейте кусочек растопленным тёмным шоколадом.

Для завтрака такой пирог удобно дополнить чашкой молока, чая или кофе.

Как хранить готовый десерт

Шоколадный пирог с бананом содержит достаточно много влаги, поэтому его лучше хранить в холодильнике.

После полного остывания переложите выпечку в закрытый контейнер.

Оптимальный срок хранения — 2–3 дня.

Перед подачей кусочек можно слегка подогреть в микроволновой печи или оставить при комнатной температуре на 10–15 минут.

В охлаждённом виде пирог становится плотнее, а после небольшого подогрева снова приобретает мягкую текстуру.

Овсяный шоколадный пирог с бананом — простой способ приготовить домашний десерт без пшеничной муки. Измельчённые хлопья создают основу, банан отвечает за сладость и влажность, а какао придаёт насыщенный шоколадный вкус. Получается ароматная выпечка, которая может заменить привычную утреннюю кашу и понравиться даже тем, кто обычно не любит овсянку.

Может быть интересно: