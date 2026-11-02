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Жители Казани жалуются на вечернюю дымку и запах гари

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Жители Казани жалуются на вечернюю дымку и запа...

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В северной части Казани по вечерам наблюдается загадочная дымка, на которую массово жалуются местные жители. По словам очевидцев, неприятный запах гари и туманная пелена ощущаются не только в Авиастроительном районе, но и в других частях города, включая окрестности «Меги» и парка Горького.

Одна из местных жительниц, Мария, рассказала, что в воскресенье, 1 ноября, ситуация стала особенно тяжелой. Девушка вышла на прогулку ближе к вечеру и вернулась домой, пропитавшись запахом гари. Даже при открытой форточке в квартире чувствовалась эта вонь, а на улице, по ее словам, находиться было практически невозможно.

В социальных сетях казанцы строят догадки о причинах дымки. Наиболее популярная версия — дачники, которые жгут мусор, листья и ветки. Эту гипотезу косвенно подтверждают синоптики: в ночные и утренние часы над городом обещан туман, а при слабом ветре дым от костров скапливается у поверхности земли.

Метеорологи поясняют, что при температурной инверсии теплый воздух сверху не дает дыму рассеиваться, а высокая влажность усиливает эффект: водяной пар конденсируется на частицах дыма, делая дымку более плотной. Некоторые горожане, впрочем, подозревают в происходящем местные предприятия и мусорные полигоны, однако официальных комментариев от властей пока не поступало.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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