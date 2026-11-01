Ушел из жизни заслуженный врач Татарстана Леонид Рыбкин

В Татарстане на 84-м году жизни скончался Леонид Исаевич Рыбкин, ветеран Республиканской клинической больницы. Он был заслуженным врачом республики, кандидатом медицинских наук и доцентом.

Леонид Исаевич посвятил РКБ более полувека, и за это время его трудовая книжка пополнилась лишь одной записью. Работая заместителем главного врача и заведующим оргметодотделом, он существенно повлиял на развитие больницы. Его предложения по организации коечного фонда получили одобрение Минздрава РСФСР и были рекомендованы к внедрению в других регионах. Кроме того, он последовательно выступал за сохранение фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.