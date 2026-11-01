Новости Казани

В Казани обновлен шестой за месяц температурный максимум

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани 31 октября зафиксирован шестой темпера...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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В последний день октября казанская погода вновь побила рекорд. На метеостанции «Казань» воздух прогрелся до +12,3 градуса, что стало шестым подобным достижением за месяц. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Предыдущий максимум для 31 октября составлял +12,0 градуса и был зафиксирован в 1993 и 2008 годах. Таким образом, новый рекорд превзошел показатели, которые держались 18 и 33 года соответственно.

Отметим, что октябрь 2024 года оказался богат на аномально теплые дни. Каждый раз, когда столбики термометров поднимались выше прежних значений, синоптики фиксировали очередное климатическое событие. Нынешний результат стал уже шестым за месяц.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2027 году татарстанцев ожидает лишь одна шестидневная рабочая неделя. Суббота будет отработана ради трехдневных выходных в честь Дня защитника Отечества, а сам предпраздничный день сократят на час.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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