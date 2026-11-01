Паромы Казань — Верхний Услон переходят на зимний график

Со 2 ноября паромная переправа между Казанью и Верхним Услоном начнет работать по сокращенному расписанию. Суда будут курсировать с 06:00 до 20:00, то есть на час меньше, чем в летний и осенний сезоны, когда переправа действовала до 21:00. Об этом сообщили на официальной странице переправы в социальных сетях.

Переход на зимний режим связан с сезонными изменениями: световой день становится короче, а погодные условия на Волге усложняются. Несмотря на это, паромы продолжат ходить ежедневно, без выходных и обеденных перерывов, отправляясь по мере заполнения палуб.

Стоимость проезда останется прежней: пешие пассажиры заплатят 100 рублей, а перевозка легкового автомобиля обойдется в 450 рублей. Изменения вступают в силу с понедельника, 2 ноября.