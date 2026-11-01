Новости Казани

Паромы Казань — Верхний Услон переходят на зимний график

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Паромная переправа Казань — Верхний Услон с 2 н...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Со 2 ноября паромная переправа между Казанью и Верхним Услоном начнет работать по сокращенному расписанию. Суда будут курсировать с 06:00 до 20:00, то есть на час меньше, чем в летний и осенний сезоны, когда переправа действовала до 21:00. Об этом сообщили на официальной странице переправы в социальных сетях.

Переход на зимний режим связан с сезонными изменениями: световой день становится короче, а погодные условия на Волге усложняются. Несмотря на это, паромы продолжат ходить ежедневно, без выходных и обеденных перерывов, отправляясь по мере заполнения палуб.

Стоимость проезда останется прежней: пешие пассажиры заплатят 100 рублей, а перевозка легкового автомобиля обойдется в 450 рублей. Изменения вступают в силу с понедельника, 2 ноября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Не выбрасываю оставшуюся овсяную кашу: добавляю яблоко и корицу — получаются мягкие оладьи

Кулинария

14 часов назад

Обычную тыкву превращаю в шоколадный десерт: добавляю какао и яйца — получается влажный пирог без муки

как отмыть контейнер в стиральной машине

Кулинария

день назад

Капусту больше не шинкую для салата: режу крупными ломтиками и запекаю под сыром

Полезное

2 дня назад

Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах

купить сайт на тильде под ключ в Москве

Кулинария

23 часа назад

Домашнее печенье получается твёрдым уже на следующий день: какую ошибку допускают при замешивании теста

Кулинария

7 часов назад

Вместо привычных оладий готовлю яблочные колечки: окунаю в тесто и жарю — внутри сочный фрукт, снаружи румяная корочка

Кулинария

5 часов назад

Сухой творог больше не выбрасываю и не жарю из него сырники: добавляю сметану — получается нежный десерт

Кулинария

день назад

Омлет опадает сразу после сковороды: почему лишнее молоко не делает его пышнее
Лайфхаки
24 минуты назад

Сильный туман в Чувашии 2 ноября: как переждать плохую видимость

Ночью и утром 2 ноября в Чебоксарах и местами п...

Кулинария

2 часа назад

Вчерашний рис больше не разогреваю на гарнир: добавляю молоко и яйца — запекаю нежный десерт с ванильным ароматом

Не у нас

4 часа назад

Джетлаг мешает буревестникам находить дорогу домой, выяснили ученые

Не у нас

4 часа назад

В проливе Лонг-Айленд моллюски помогли восстановить подводные луга

Не у нас

4 часа назад

DeepSeek анонсировала ИИ-агента Super-Agent для автоматизации программирования
Экс-глава «Атланта» возглавил генконсульство Бе...
Новости Казани
2 дня назад

Экс-глава «Атланта» возглавил генконсульство Беларуси в Казани

Не у нас

5 часов назад

Роботизированная кисть из Швейцарии научилась ходить на пальцах

Кулинария

9 часов назад

Обычную ряженку превращаю в нежный десерт: добавляю желатин и какао — получается шоколадный крем без выпечки

Кулинария

11 часов назад

Картофельное пюре больше не подаю только на гарнир: добавляю сыр и яйцо — запекаю пышные картофельные гнёзда
Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: расск...
Интересное в Казани
6 дней назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке