Зеленодольский завод показал в Казани новый катер Teknomar 008
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На полуострове Локомотив в Казани прошла презентация первого спортивно-рыболовного катера Teknomar 008, разработанного Зеленодольским заводом имени Горького. Судно с алюминиевым корпусом длиной 8,43 метра способно развивать скорость до 40 узлов и вмещать до шести пассажиров. Стоимость модели с мотором мощностью 250 лошадиных сил составляет около 14 миллионов рублей.
Завод, входящий в судостроительную корпорацию «Ак Барс», планирует выпускать до 25 таких судов в год. Как рассказал начальник управления по гражданскому судостроению Сергей Новиков, проект не создавали с нуля — права на конструкцию приобрели у петербургской компании BoatBuilding Design. В базовую комплектацию входят радарная арка, спальное место в носовой каюте, гальюн и блоки плавучести, а опционально можно установить эхолот, GPS-навигацию и подруливающее устройство.
На презентации заместитель премьер-министра Татарстана Олег Коробченко высоко оценил новинку, отметив, что первая лодка завода получилась «очень хорошей». Катер ориентирован не только на любителей рыбалки и отдыха, но и на специальные службы — МЧС, ГИМС и береговую охрану.
Серийный выпуск планируется начать к 2027 году, но завод уже думает о расширении линейки. В планах — создание судов открытого типа, востребованных рыбаками и туристическими компаниями. При этом, по словам Новикова, проект не нуждается в господдержке, так как ориентирован на частный рынок. Отдельно обсуждалась перспектива производства собственных двигателей, что позволит сделать продукт полностью отечественным.
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