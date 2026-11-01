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Казанский блогер встретил Федора Конюхова по пути в Антарктиду

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Казанский блогер Булат Закиров встретил Федора ...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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Казанский предприниматель и блогер Булат Закиров, который организует походы и горнолыжные туры, встретил знаменитого путешественника Федора Конюхова. Видео с этой встречей Закиров опубликовал в соцсетях, и оно набрало более 200 тысяч просмотров.

На кадрах Закиров стоит в Ушуае — самом южном городе мира, расположенном в Аргентине на архипелаге Огненная Земля. Именно отсюда стартуют круизы в Антарктиду. «Троечник из Зеленодольска передает привет своей учительнице по географии от Федора Филипповича Конюхова», — произнес блогер.

Конюхов в ответ пожелал Закирову «зайти на свой духовный Эверест и пройти мыс Горн». Это известное пожелание путешественника, в котором он видит символы высших испытаний для человека. По его словам, внешние рекорды недостижимы без глубокой внутренней работы, а труднее всего в жизни — победить себя и остаться человеком.

Закиров отправился в Антарктиду в рамках круиза. В соцсетях он рассказал, что дорога на корабле до точки назначения займет более тысячи километров. «Подо мной сейчас примерно 6 тысяч метров глубины, представляете? Прохожу сейчас пролив Дрейка — одно из самых опасных мест в мире на воде. Сегодня небольшой шторм, немножечко тяжелое состояние. Но ночью ожидаются волны до 6 метров. Чтобы вы понимали — это примерно двухэтажный дом. Думаю, нас поколбасит, полетают вещи, полетаем мы», — поделился предприниматель.

Через некоторое время корабль достиг Антарктиды, и казанец запечатлел свои эмоции на видео.

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