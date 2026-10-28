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Можно ли трогать руки покойника в гробу: ответ РПЦ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Во время прощания с умершим родственники иногда стремятся в последний раз прикоснуться к его руке или лицу. Однако некоторые отказываются от этого из-за страха перед приметами. Насколько оправданны подобные опасения, объясняет православный журнал «Фома».

С точки зрения церковной традиции, прикосновение к покойному не является грехом. Верующие могут прощаться с усопшим, проявляя уважение и соблюдая необходимые меры предосторожности.

При этом медики рекомендуют учитывать состояние тела и обстоятельства смерти. Биологические процессы после прекращения жизнедеятельности организма не останавливаются мгновенно, поэтому санитарная осторожность остается важной.

Особые правила могут действовать при смерти от инфекционных заболеваний. В таких случаях возможность физического контакта следует уточнять у специалистов.

Кроме того, перед похоронами тело обычно проходит подготовку в морге. Сотрудники используют косметические средства, чтобы придать умершему привычный внешний вид. Поэтому лишние прикосновения, особенно к лицу, нежелательны.

Случайный контакт не означает, что человеку грозит беда. Народные суеверия не имеют отношения к православному учению. После прикосновения достаточно соблюдать обычные правила гигиены.

Источник: Журнал «Фома».

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